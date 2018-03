Premiers parcs éoliens sans subventions aux Pays-Bas

Le gouvernement néerlandais a annoncé que son appel d'offres pour des éoliennes offshore sans subventions avait porté ses fruits et que la société suédoise Vattenfall construirait deux installations dans la mer du Nord d'ici à 2022.

Bien que le gouvernement ait pris certains risques comme la connexion des parcs éoliens au réseau électrique du pays, l'offre retenue implique que le pays vendra l'électricité produite sur le marché de gros plutôt que de se fier à des plans de stabilisation des prix.

"Les offres sans subventions sont possibles"

Giles Dickson, le Pdg de WindEurope, a félicité le gouvernement pour la minimisation des risques et le prix plancher fixe établi pour le carbone. Selon lui, cela « montre que les offres sans subventions sont possibles dans certains marchés et pour certaines entreprises et non lorsque les gouvernements endossent une part des risques liés à un projet ».

Les États membres de l'UE sont encore en train d'élaborer des plans énergétiques nationaux essentiels pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et le calcul des objectifs climatiques post-2020. Les négociateurs devraient se rencontrer le 27 mars pour discuter de la réforme de la législation sur les énergies renouvelables. Les projets nationaux joueront un rôle important dans la mise en œuvre de cette dernière.

Lors du sommet annuel de l'entreprise SolarPower Europe, Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission chargé de l'Union de l'énergie, a appelé les États membres à « faire leur part du travail ». Le commissaire slovaque fait actuellement le tour des capitales européennes pour pousser les gouvernements nationaux à déployer plus d'efforts.

Baisse des prix et nouveaux objectifs

La baisse des prix des énergies renouvelables devrait convaincre les États membres à « revoir les objectifs de leurs plans nationaux à la hausse. L'éolien offshore est un excellent moyen de les aider à ce niveau », estime Giles Dickson.

L'Allemagne était en bonne voie pour être le premier pays à commencer à exploiter des éoliennes sans subventions, après un appel d'offres important l'année dernière. Cependant, ces contrats ne débuteront qu'en 2024-2025, environ trois ans après les parcs éoliens Hollandse Kust Zuid, exploités par Vattenfall.

Cependant, les deux pays auront encore du mal à atteindre leurs objectifs de 2020 en matière d'énergies renouvelables. Selon les données d'Eurostat publiées en janvier, seulement 5,8 % de l'énergie produite par les Pays-Bas provenaient de sources renouvelables en 2015, contre un objectif de 14 %.

Accords de transferts statistiques pour les Etats retardataires

La directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) permet aux États-membres de conclure des accords de transferts statistiques, un mécanisme qui permet de permuter certains volumes d'énergie renouvelable d'un pays à l'autre pour atteindre les objectifs globaux. Ainsi, les États-membres retardataires peuvent acheter des capacités excédentaires auprès des États-membres les plus performants.

Le Luxembourg a été le premier à avoir appliqué ce mécanisme en octobre 2017, date à laquelle il a versé environ 10 millions d'euros à la Lituanie, qui a déjà rempli son objectif 2020 en 2015.

Le mécanisme ne prévoit cependant pas le transfert physique de l'énergie, uniquement le transfert de données statistiques. L'énergie verte consommée en Lituanie sera donc comptabilisée au Luxembourg.

Par Sam Morgan, Euractiv.com (traduit par Mathilde Mortier)

(Article publié le mercredi 21 mars 2018 à 8:20)

