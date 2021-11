Sabrina Soussan prend les rênes du "nouveau Suez"

Les actionnaires du "nouveau Suez" - Meridiam, GIP et le Groupe CDC (Caisse des Dépôts et CNP Assurances) - viennent d'annoncer la nomination de Sabrina Soussan au poste de directrice générale. Cette ancienne de Siemens notamment sera chargée notamment de gérer deux de ses principaux métiers que sont l'eau et la gestion des déchets du nouveau Suez. Celui-ci est né à la suite de l'OPA de Veolia, menée fin juin sur son ancien rival, et scindant ses activités suite à l'opération.

De son côté, l'actuel directeur général de Suez, Bertrand Camus, vivement opposé à l'OPA de Veolia, avait annoncé qu'il ne serait pas de "l'aventure". Dès lors, pour diriger le "nouveau Suez", des dizaines de candidats internes et externes ont été auditionnés depuis le printemps.

Prise de fonction à la fin de l'OPA

La nouvelle directrice générale devrait prendre ses fonctions début 2022, à la finalisation de l'OPA de Veolia, qui maintiendra un Suez indépendant bien que largement amputé de ses activités internationales. En effet, après plusieurs mois de guerre médiatique et judiciaire, Veolia, a finalement obtenu l'accord en avril 2021 pour racheter Suez. Le numéro un mondial de l'eau et des déchets ambitionne ainsi de créer un super champion. Dans ce sens, Veolia a acheté à Engie 29,9% du capital de Suez en octobre 2020 et espère clôturer une offre publique d'achat sans conditions suspensives du 70,1% restant au plus tard début janvier. En vue de sa finalisation, l'opération est encore en étude par l'autorité de la concurrence européenne.

Transport et sécurité

Âgée de 52 ans, Sabrina Soussan, diplômée de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique, a débuté chez Renault en France avant d'occuper des fonctions opérationnelles et de management, à l'international, chez Siemens Automotive, Siemens Building Technologies, puis Siemens Mobility. En 2017, elle devient directrice de la filiale transport du groupe Siemens, et depuis 2021 elle dirigeait le groupe Suisse Dormakaba, un industriel de la sécurité.

"Par ses expériences variées dans différents domaines industriels, Sabrina Soussan a acquis la stature d'une dirigeante de grande entreprise à culture internationale. En s'appuyant sur des équipes de management de haut niveau, elle a transformé avec succès les activités dont elle avait la charge", explique le consortium d'actionnaires dans un communiqué.

"Nous avons de grandes ambitions pour cette entreprise et nous sommes convaincus que Sabrina est la personne idéale pour la conduire", ajoute-t-il. Elle aura à ses côtés deux directeurs généraux délégués issus de Suez: Maximilien Pellegrini et Anna Giros.

Elle "s'attachera à la mise en œuvre de la stratégie du nouveau Suez, qui sera définie en commun avec le futur conseil d'administration au travers d'un plan de développement ambitieux", indiquent les actionnaires.

De son côté, Veolia a publié début novembre des résultats record sur neuf mois, grâce à une forte dynamique commerciale, abordant ainsi dans des "conditions idéales" le rachat de son rival. Le groupe a en effet plus que quintuplé son bénéfice net sur neuf mois par rapport à la même période de l'an dernier. Il s'affiche à 667 millions d'euros. L'activité dans les déchets dangereux s'est montrée particulièrement dynamique, tout comme celle dans les déchets ménagers. Cette dernière a également profité d'une hausse des prix des matières recyclées.

Ces conditions de marché ont également permis à Suez de publier le 3 novembre des résultats trimestriels supérieurs à leur niveau d'avant-crise et de légèrement relever ses prévisions annuelles.

(Avec AFP)