Stocks de gaz : l'appel d'offres de l'UE pour des achats groupés remporte un franc succès

13,4 milliards de mètres cubes de gaz : voilà le volume proposé par les 25 fournisseurs qui ont répondu à l'offre d'appels lancé conjointement par les pays de l'Union Européenne. De quoi couvrir les attentes des 77 entreprises européennes inscrites via le mécanisme AggregateEU, et même de dépasser largement la demande qui était de 11,6 milliards de mètres cubes.

« C'est un succès remarquable pour un instrument en place depuis seulement cinq mois. La Commission a joué son rôle d'agrégateur et d'intermédiaire et il appartient désormais aux parties respectives de conclure leurs contrats. C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties », s'est réjouit ce mardi matin le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.

Il s'agissait du premier cycle d'achats groupés de gaz de l'UE destiné à remplir les stocks avant l'hiver et à éviter les prix records de l'énergie. Personne en Europe ne voulait revivre la flambée des cours et les craintes liées aux pénuries comme on l'a connu l'an dernier. Ce mécanisme a ainsi permis, via une plateforme pilotée par Bruxelles, d'agréger les demandes d'entreprises européennes, en particulier des PME de secteurs industriels énergivores. Une façon pour elles de peser davantage ensemble sur le marché du gaz. De l'autre côté, le dispositif « offre aux fournisseurs internationaux l'opportunité d'élargir leur clientèle » a précisé le commissaire.

Ces achats groupés font partie des solutions adoptées l'an dernier par les Vingt-Sept pour répondre à la crise énergétique provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la réduction drastique des approvisionnements en gaz russe.

Malgré la nette décrue des prix énergétiques ces dernières semaines, en particulier sur le marché du GNL, « la demande agrégée et la réponse massive des fournisseurs démontrent clairement que cet instrument est bien accueilli et confirment la pertinence des achats groupés », a fait valoir Maros Sefcovic.

Livraisons attendues entre juin 2023 et mai 2024

Les fournisseurs internationaux doivent être mis en contact avec les entreprises européennes, pour un volume total de 10,9 milliards de m³ : 8,7 milliards de m³ de gaz par gazoduc et 2,2 milliards de m³ de GNL.

Les négociations commerciales vont maintenant débuter. Les conditions d'achat devront être finalisées d'ici fin juin. Des pourparlers dans lesquels la Commission ne sera plus impliquée.

De nouveaux appels d'offres interviendront tous les deux mois jusqu'à la fin de l'année 2023. Les entreprises de l'UE, mais également des pays de la « Communauté européenne de l'Énergie » (Ukraine, Albanie, Bosnie, Kosovo, Macédoine du nord, Géorgie, Moldavie, Monténégro et Serbie) peuvent y participer.

