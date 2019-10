Total et Equinor lancent la production du gigantesque gisement norvégien Johan Sverdrup

La production de la phase 1 du gigantesque gisement norvégien Johan Sverdrup a commencé samedi et permettra d'atteindre 440.000 barils équivalent pétrole par jour, a-t-on appris lundi auprès de Total et Equinor, opérateurs du projet.

"La production de la phase 1 du champ géant de Johan Sverdrup a démarré, avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu. Au total, 10,5 milliards de dollars ont été investis", précise un communiqué de Total.