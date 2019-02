Total : le bénéfice 2018 grimpe, porté par la hausse des cours du pétrole

Le groupe pétrolier et gazier Total a annoncé ce jeudi 7 février un bénéfice 2018 en forte hausse, porté par la progression des cours et de sa production, ainsi que par le maintien de sa discipline financière. Le bénéfice net a augmenté de 33% à 11,446 milliards de dollars, a indiqué Total dans un communiqué. Le bénéfice net ajusté, qui exclut des éléments volatils et exceptionnels, a pour sa part progressé de 28% à 13,559 milliards. C'est toutefois un peu moins que les 13,699 milliards attendus par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Les autres géants du secteur - BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil et Chevron - ont également publié ces derniers jours des bénéfices 2018 en hausse dans le sillage des cours du brut et grâce à leur discipline financière.

15 à 16 milliards de dollars d'investissements nets cette année

Comme ses concurrents, le groupe a bénéficié de cours établis à 71 dollars le baril de Brent en moyenne en 2018 contre seulement 54 dollars un an plus tôt.

Total a en outre profité d'une croissance de 8% de sa production d'hydrocarbures, grâce au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets mais aussi à l'intégration du danois Maersk Oil. Le groupe vise encore une croissance de "plus de 9%" de sa production cette année.

Enfin, le groupe a maintenu la discipline financière initiée après la chute des cours de 2014. Il vise encore des économies de 4,7 milliards de dollars cette année pour des investissements nets de 15 à 16 milliards de dollars.

Politique de retour aux actionnaires

Total propose comme prévu un dividende de 0,64 euro au titre du quatrième trimestre, en hausse de 3,2%, et mettra un terme à l'option d'un paiement du dividende en actions à partir du mois de juin.

Le groupe prévoit également d'augmenter le dividende de 3,1% en 2019, en ligne avec son objectif de hausse de 10% sur 2018-2020, et de racheter 1,5 milliard de dollars d'actions cette année (comme en 2018) dans un environnement à 60 dollars le baril dans le cadre de son programme de 5 milliards sur la même période.

Découverte "importante" d'hydrocarbures en Afrique du sud

Par ailleurs, Total a annoncé avoir fait une découverte "importante" de gaz à condensats sur les prospects de Brulpadda, situés à 175 kilomètres au large de la côte sud de l'Afrique du Sud.

Le groupe français (45% du bloc concerné) et ses partenaires - Qatar Petroleum (25%), CNR International (20%) et le consortium sud-africain Main Street (10%) - prévoient de mener une campagne d'acquisition sismique 3D dans l'année, puis de forer jusqu'à quatre puits d'exploration sur ce permis.