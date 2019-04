Un ex-conseiller de Macron à la tête de General Electric France

"A compter du 22 avril, monsieur Hugh Bailey, actuellement directeur des affaires publiques de GE France, est nommé directeur général" de la branche française de GE,' décrit le groupe.

M. Bailey a intégré le groupe en novembre 2017. Cet ingénieur, qui a également étudié à l'Institut d'administration des entreprises (IEA) et à Ecole nationale d'administration (ENA), "possède une expérience de plus de dix ans au sein de l'administration".

Conseiller à Bercy sous Hollande

De 2004 à 2017, il a exercé plusieurs fonctions, notamment à la Direction générale de l'armement (DGA) et à la direction générale du Trésor. Il a également été "conseiller sur les affaires industrielles et le financement à l'export au sein du cabinet du ministre de l'Economie", entre 2013 et 2016.

M. Bailey prend la suite de Corinne de Bilbao "qui a décidé de quitter le groupe pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière". Mme de Bilbao avait pris la tête de la branche française de GE en 2016. Elle a fait la quasi totalité de sa carrière au sein du groupe, où elle a débuté en 1989 dans la branche Healthcare (santé), avant d'occuper des postes de direction en Europe dans le secteur de l'énergie.