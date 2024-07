Industrie : le « made in France » va s'afficher sur les murs du métro parisien

« Le patriotisme, c'est aimer son pays ; le nationalisme, c'est détester celui des autres. » Quand le général de Gaulle écrit cette phrase, publiée en 1951 dans ses Lettres, notes et carnets, il ne sait pas encore qu'il deviendra le premier président de la Vè République, et peut encore moins prédire l'actuel chaos politique. Toujours est-il que s'il y a bien une chose qui rassemble du socialiste Arnaud Montebourg au frontiste Jordan Bardella, c'est le made in France.

Lire aussiLeader mondial, la cosmétique made in France s'exporte à l'international mais peine encore à recruter

Avant même la dissolution et les élections législatives exceptionnelles, l'association Origine France Garantie, qui certifie l'origine française des produits et des services et qui a à cœur de défendre et de valoriser la marque France dans tous les secteurs d'activité, l'a bien compris. Selon nos informations, confirmées par son président Gilles Attaf, elle s'apprête en effet à lancer sa première campagne de communication grand public juste après la Fête nationale.

Des accroches décalées

Les trente marques qui sont labellisées bleu blanc rouge ont accepté de jouer avec leur image avec des accroches décalées la semaine du 16 au 21 juillet dans les couloirs du métro parisien. Dans les stations de RER et de métro de Charles-de-Gaulle-Etoile et sur les lignes 7 et 8 à la station Opéra, les Franciliens pourront par exemple voir une paire de lunettes Krys - fabriquées à Bazainville dans les Yvelines - avec le slogan « Si nous Français nous manquons de confiance, ce n'est pas à cause de notre vision qui est toujours claire ».

« Nous détournons les poncifs français pour promouvoir le made in France et les entreprises qui s'engagent », résume à La Tribune le président de la certification Origine France Garantie, Gilles Attaf.

Une opération qui pourrait être reconduite en novembre

Le constructeur Renault, qui vient de certifier sa R5 électrique assemblée à Douai (Nord), pousse, lui, encore plus la provocation avec la punchline « Il y a des clichés auxquels on n'échappe pas. On a même pensé au porte-baguette en option ».

Une opération d'affichage qui ne durera qu'une semaine mais qui pourrait être reconduite au moment du salon du Made in France. Ce dernier, qui rassemble tout l'écosystème, se tiendra, comme chaque année, porte de Versailles à Paris du 8 au 11 novembre 2024.