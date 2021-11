Les métaux critiques, le nerf de la guerre de la transition énergétique

Comme vous l'avez constaté, La Tribune accompagne régulièrement son offre quotidienne d'un nouveau format unique dans l'univers de la presse numérique : un dossier de fond sur un sujet de transformation économique et par ricochet sociale et sociétale, réparti tout au long d'une semaine. Une enquête traitée sous toutes les coutures avec une multitude d'angles, d'exemples et de témoignages pour décrypter les enjeux et les clés de compréhension d'une thématique originale, souvent méconnue.



Après une première enquête consacrée au "business des bornes de recharge électriques", chaînon crucial et encore manquant de la décarbonation de l'automobile, suivie d'une deuxième sur les mesures révolutionnaires engagées par la filière viti-vinicole pour s'adapter au changement climatique qui menace la pérennité des vins français, nous nous penchons cette semaine sur une problématique clé de la transition écologique : l'accès à des minéraux et métaux critiques, indispensables pour décarboner des pans entiers de l'économie. Le néodyme, le praséodyme, le dysprosium, le manganèse, le cobalt, le lithium, le nickel, le graphite, le cuivre et bien d'autres sont en effet cruciaux pour le fonctionnement des voitures électriques, des éoliennes offshore, ou encore des panneaux solaires et des systèmes électriques... Autant de métaux qui donneront leur nom aux grandes batailles économiques de demain. Car une bonne partie d'entre eux - notamment les terres rares, ces 17 matières minérales aux spécificités uniques -, sont largement extraits et/ou raffinés en Chine, et se retrouvent par conséquent au coeur des tensions économiques et géopolitiques qui rythment les relations diplomatiques entre Pékin d'un côté et Washington et Bruxelles de l'autre.



D'où cette crainte des puissances occidentales : la Chine, dont les besoins en métaux ne cessent par ailleurs d'augmenter, va-t-elle leur couper les robinets ? Des deux côtés de l'Atlantique, ce scénario inquiète. Notamment en France, encore marquée par la pénurie de masques au début de la crise sanitaire, symbole d'une mondialisation déréglée. De quoi sonner le tocsin pour sortir au plus vite de cette dépendance d'autant plus dangereuse que ces métaux critiques sont également utilisés dans d'autres secteurs stratégiques, comme la défense et l'espace, et l'industrie numérique.



L'heure est donc à la relocalisation de la production. Et chacun y va de sa stratégie en fonction des atouts dont il dispose. Quand les Etats-Unis reprennent leurs pics et leurs pioches pour creuser leur sous-sol (et développer le raffinage), les Européens, dépourvus de mines, misent sur le recyclage.



Journal "des transformations et des territoires", La Tribune a voulu mettre un coup de projecteur sur cette bataille des métaux critiques que ne doit pas perdre l'Occident.



Cette problématique fera l'objet ce jour d'un long décryptage des enjeux de cette bataille, avec une analyse détaillée des forces en présence et des grandes manœuvres en cours. Il sera accompagné d'un focus sur dix métaux et minéraux critiques pour la transition écologique que nous avons sélectionnés.



Les autres volets de notre enquête passeront au crible les stratégies de chacun des acteurs majeurs de cette bataille: les Etats-Unis (mardi), la Chine (mercredi), l'Europe (jeudi). Vendredi, nous terminerons cette séquence par l'étude du cas français. Mettre fin à cette dépendance est en effet central dans la vision de l'Etat français, du moins dans celle d'Emmanuel Macron. En présentant son plan d'investissements pour la France de 2030, le chef de l'Etat en a fait l'une de ses priorités. La problématique tricolore sera abordée à travers l'exemple de plusieurs initiatives concrètes pour trouver des solutions à la fois à court terme (nécessité de sécuriser les approvisionnements), à moyen terme avec la multiplication des projets de recyclage, mais aussi à long terme, avec les travaux de plusieurs startups sur le coup d'après, celui qui permettra de se passer de ces minéraux et de ces métaux.



Bonne lecture !

A LIRE | Les métaux critiques, la bataille que ne doit pas perdre l'Occident