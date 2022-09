Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (M6, Boeing, Lhyfe, retraites, fraudes aux allocations chômage)

La vente de M6 relancée : les milliardaires se positionnent

Après l'abandon la semaine dernière du projet de fusion entre TF1 et M6, le groupe allemand Bertelsmann, propriétaire de M6 via sa filiale RTL, dit avoir été « inondé » de manifestations d'intérêt pour la chaîne de télévision. Lui-même détenteur de 48,3% du capital de M6, il attend ce vendredi au plus tard des offres d'achat non contraignantes pour sa participation dans celle qui était surnommée autrefois « la petite chaîne qui monte ».

Retraites : l'Agirc-Arrco dans le vert, des revalorisations des pensions attendues

Le régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé Agirc-Arrco n'en finit pas d'engranger des bénéfices. Le régime géré par les syndicats et le patronat table en effet sur un excédent « technique » de 3,7 milliards d'euros cette année. De quoi alimenter les prochaines discussions sur la revalorisation des pensions au 1er novembre. A ce stade, une hausse d'au moins 4,9% est acquise, correspondant essentiellement à l'évolution des salaires et à un léger rattrapage de l'inflation sous-évaluée en 2021.

Produire de l'hydrogène avec des éoliennes en mer, l'incroyable pari de Lhyfe au large du Croisic

Au large du Croisic, le site d'expérimentation Sem-Rev est devenu une référence pour tester les énergies marines renouvelables (EMR) en conditions réelles. A partir du printemps prochain, Lhyfe, producteur hydrogène vert, y testera un prototype de plateforme de production massive d'hydrogène en mer. Celle-ci a été inaugurée jeudi 22 septembre en présence du président de la république Emmanuel Macron, venu au détour de l'inauguration du premier parc éolien, au large de Saint-Nazaire.

Aux Etats-Unis, la fraude colossale aux allocations chômage pendant le Covid-19 dépasse 45 milliards de dollars

Le chiffre est colossal et à peine croyable. Entre mars 2020 et avril 2022, 45,6 milliards de dollars d'allocations chômage ont été frauduleusement perçus, selon l'inspecteur général du ministère américain au Travail. Soit 30 milliards de dollars de plus que l'estimation précédente, publiée en juin dernier. Durant la pandémie de Covid-19, plus de 20 millions d'emplois avaient été détruits aux Etats-Unis.

Accusé d'avoir trompé des investisseurs sur la fiabilité du 737 MAX, Boeing paie une amende de 200 millions de dollars

Accusé par le gendarme américain des marchés financiers (SEC) d'avoir émis publiquement plusieurs messages affirmant, après deux accidents aériens mortels, que le 737 MAX ne présentait pas de risque, Boeing a accepté jeudi de verser 200 millions de dollars. Pour l'agence, « il est particulièrement important que les entreprises cotées en Bourse et leurs dirigeants fournissent des informations complètes, justes et véridiques aux marchés ».

ARTICLE BONUS : Les TPE-PME et les startups en manque de subventions publiques pour la recherche et développement