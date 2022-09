Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Valneva, Atos, dark stores, Ukraine, climat)

Un duo veut franco-britannique veut acheter les activités digitales et de cybersécurité d'AtosLe groupe français de conseil informatique OnePoint associé au fonds d'investissement anglo-saxon ICG propose à Atos de lui acheter Evidian, sa branche d'activités digitales et de cybersécurité qui doit regrouper toute les activités en forte croissance du groupe pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Face au refus d'Atos, les prétendants demandent aux administrateurs de reconsidérer leur offre.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Augmentation de capital pour Valneva

Pénalisé par la suspension de la production de son vaccin anti-Covid, le laboratoire franco-autrichien de biotechnologie Valneva a annoncé ce vendredi une augmentation de capital de 102,9 millions d'euros pour financer le développement de ses vaccins contre la maladie de Lyme et contre le virus du chikungunya.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

En pleine vague de licenciements, les « dark stores » élisent des représentants du personnel

Les premières élections de CSE sont en cours ou vont bientôt l'être au sein des « dark stores », ces locaux fermés au public et spécialisés dans la préparation et la livraison de produits de consommation courante commandés sur internet. L'occasion pour les salariés de défendre l'ouverture de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) alors ces entreprises ont procédé à de nombreux licenciements dernièrement. Une baisse des effectifs qui peut s'expliquer par la requalification de ces structures en entrepôts, jusqu'alors considérés comme des commerces, permettant aux villes de les fermer plus facilement.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

France : les émissions de CO2 stagnent au premier semestre à cause de l'énergie

En raison de l'arrêt des réacteurs nucléaires et le recours aux centrales à gaz, les émissions de gaz à effet de serre de la France peinent à baisser. Lors du premier semestre 2022, elles sont restées quasiment stables par rapport à la même période en 2021 (-0,6%). La situation est contrastée selon les secteurs d'activité mais c'est bien celui de l'énergie qui tire vers le haut les émissions.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Le Sénat américain accorde à l'Ukraine plus de 12 milliards de dollars pour lutter contre la Russie

Le texte, approuvé jeudi par des sénateurs des deux camps, comprend un large volet militaire pour Kiev, à l'heure où le président russe Vladimir Poutine s'apprête à formaliser l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Cette aide doit être soumise au vote des élus de la Chambre des représentants, avant d'être promulguée par Joe Biden.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE