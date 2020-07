Aïda M'Dalla : du quartier dijonnais des Grésilles à la création cosmétique

Et si le redressement judiciaire n'était pas un couperet mais une renaissance ? La crise sanitaire augure une grave crise économique. Pour éviter les dépôts de bilan en nombre, il est possible d'agir en amont. Le redressement judiciaire peut être une solution, à condition de saisir la justice à temps. C'est le message que souhaite faire passer Aïda M'Dalla, créatrice du groupe Allure Coiffure, en redressement depuis le 5 mars 2019 : « Tel le malade qui vient consulter son médecin pour qu'il lui prescrive un remède, une entreprise en mauvaise santé peut trouver des solutions pour sauver ses emplois avec un administrateur ». Un administrateur qu'elle nomme son tuteur, tellement son aide a été précieuse. Cette quadragénaire a su mettre son égo de côté pour demander de l'aide. « C'est vrai que pour un chef d'entreprise, c'est très dur à accepter. Mais une fois que le premier pas est fait, c'est la délivrance ! Je n'étais plus seule. Ensemble, nous avons trouvé des solutions pour préserver tous les emplois...