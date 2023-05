Sécheresse : comment le Tourangeau Frans Bonhomme veut aider les agriculteurs

Frans Bonhomme et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) viennent de signer un accord prévoyant la mise à disposition de matériels de pointe pour plus de 210.000 agriculteurs détenteurs de la carte « moisson ». Ce programme, qui concerne environ un tiers des exploitants français, leur permet de bénéficier de services et de tarifs préférentiels. Frans Bonhomme leur proposera dans ce cadre sa gamme complète de systèmes d'irrigation, d'arrosage et de récupération d'eau de pluie.

Face aux épisodes de sécheresse qui touchent au premier chef les cultures, le partenariat revêt deux avantages principaux pour les agriculteurs. Outre les facilités financières, Frans Bonhomme assurera une mission de conseil de proximité auprès d'eux, grâce à ses quelque 366 points de ventes dans l'Hexagone. « L'apparition depuis 2020 de phénomènes récurrents de sécheresse a poussé le groupe à devenir plus proactif en direction du secteur agricole où nous n'opérions jusqu'à présent que de façon marginale, souligne Pierre Fleck, pdg du groupe. Composée essentiellement de petites entreprises, l'agriculture s'inscrit de surcroît parfaitement dans l'ADN de Frans Bonhomme, tourné en priorité vers ce type de structures ». L'accord de partenariat avec la FNSEA laisse ainsi entrevoir des perspectives de croissance avec des recettes complémentaires de plusieurs dizaines de millions d'euros, selon le dirigeant.

Fondé en 1935 en Touraine, où son siège est toujours basé à Joué-les-Tours, le groupe Frans Bonhomme, du nom de son fondateur, opère via ses matériaux et ses solutions pour les réseaux et les infrastructures dans huit secteurs d'activité. Au travers d'un maillage de près de 400 magasins disséminés sur l'ensemble du territoire, Il est présent dans la gestion des eaux usées, l'adduction d'eau potable, les réseaux secs, l'aménagement routier et urbain, l'assainissement extérieur, la plomberie-chauffage, l'évacuation sanitaire ainsi que le gros œuvre. Également implanté en Espagne depuis 2004, le leader français employait 2.400 salariés en 2022 et a réalisé 750 millions d'euros de chiffre d'affaires total l'année dernière. Sévèrement impacté par la crise sanitaire en 2020 et 2021, Frans Bonhomme a dû être recapitalisé à hauteur de 60 millions d'euros par son actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement britannique Hayfin. L'ETI escompte désormais porter ses recettes à un milliard d'euros d'ici trois ans.

Un élargissement à d'autres secteurs et à l'international

Afin d'atteindre cet objectif ambitieux de hausse de 25% de ses revenus annuels, Frans Bonhomme compte actionner plusieurs leviers. Dans l'Hexagone, le groupe va décliner sa stratégie d'implantation systématique vis-à-vis d'autres filières que l'agriculture. Dans ce cadre, il a signé récemment une convention similaire avec la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP), représentant les paysagistes. L'accord, d'ores et déjà en cours de déploiement, concernera la totalité des entreprises du secteur, soit environ 35.000 PME et TPE. A côté de l'aménagement du jardin, qui a connu un regain de développement depuis la crise du covid 19, Frans Bonhomme prévoit aussi de renforcer son ancrage chez les artisans du BTP. Grâce à un accord avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), l'ETI vise les quelque 80.000 professionnels plombiers, chauffagistes, électriciens ou encore maçons.

Si Frans Bonhomme table à terme sur d'autres partenariats dans l'Hexagone, l'international constitue également un levier de croissance d'ici 2025. Après le rachat fin avril de la société Rekalde Biltegia, basée à San Sebastian, le groupe conforte en premier lieu son implantation en Espagne. Également numéro un dans la péninsule ibérique sur le segment des matériaux pour les réseaux et les infrastructures enterrées avec 30 sites et 70 millions d'euros de recettes l'année dernière, Frans Bonhomme espère doubler ses implantations et son chiffre d'affaires à l'horizon de trois ans. Trois nouveaux magasins, à Madrid et Alicante, seront ouverts dès la rentrée de septembre. Le groupe pourrait d'autre part étendre son prisme d'activité vers d'autres pays limitrophes du sud de l'Europe, à l'instar de l'Italie. « Une réflexion est engagée sur ce plan, reconnaît Pierre Fleck. Elle se poursuivra en fonction des opportunités ».