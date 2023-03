RSE et transition énergétique : le Medef Centre-Val de Loire inspire le « national »

D'ici 2025, quelque 200 entreprises du Centre-Val de Loire de toutes tailles feront en principe l'objet d'un bilan-audit complet sur leurs pratiques en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et de transition écologique. À la clé, un passage au crible de la performance énergétique, de l'empreinte bilan carbone, de l'économie circulaire, des matières premières, de la consommation des ressources naturelles ou encore du respect de la biodiversité.

Cet audit de deux à quatre jours doit permettre d'identifier les « trous dans la raquette ». Une fois le diagnostic posé, un plan d'accompagnement est proposé au chef d'entreprise, piloté par le Medef régional. Il comprend notamment des mises en contact avec des organismes de formation, des acteurs de la rénovation énergétique, ou encore des banques côté financement.

Le Medef veut participer au changement d'état d'esprit

Initié au second semestre 2022 par le président du Medef du Centre-Val de Loire, Nicolas Dubois, Pdg d'Euro Environnement à Bourges, dans le Cher, ce chantier est piloté par une chargée de mission, spécialement recrutée à cette occasion. Elle s'appuie elle-même sur un pôle d'experts composé des dirigeants de sociétés référentes du territoire, Vastem et Osmose à Orléans dans le Loiret, ainsi que le cabinet de conseil en RSE Empreinte positive, situé à Blois dans le Loir-et-Cher.

Si la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et leur transition écologique figurent au premier rang des priorités pour nombre de PME, sa mise en œuvre reste imparfaite. Contrairement aux groupes du CAC 40 et aux ETI, qui ont créé des directions ad hoc, elles manquent souvent à la fois de mode d'emploi, de ressources et de compétences dans ces domaines.

« L'objectif de la démarche est double. Il s'agit d'une part de pallier ces lacunes inhérentes à la taille des PME et TPE, explique Nicolas Dumas. D'autre part, le Medef, en tant que première organisation professionnelle des entreprises, souhaite participer à leur changement d'état d'esprit. RSE et transition énergétique constituent ainsi des investissements et non des coûts. »

À l'égard de ses adhérents, le Medef martèle de surcroît que les grands donneurs d'ordre, les fournisseurs, mais aussi les salariés et les banques, sont désormais extrêmement sensibles à l'efficience des politiques des entreprises sur ces sujets. Un message également reçu 5 sur 5 par la région Centre-Val de Loire qui compte le développement économique dans ses attributions régaliennes. Via son dispositif Cap transition énergétique, la collectivité contribuera financièrement à hauteur de 50% des dépenses d'audit, 2.000 euros en moyenne par entreprise.

La RSE, enjeu national au Medef

Preuve de l'appétence des PME vis-à-vis du nouveau dispositif d'audit-accompagnement, 30 entreprises du Centre-Val de Loire y auraient déjà souscrit. Parmi ces dernières figurent notamment Holly's (restauration), Trigano (remorques), ainsi que Cap monétique (terminaux de paiement).

Cet accueil, pour l'instant favorable, est d'autant plus essentiel qu'il a pour vocation d'être déployé à l'échelle de l'Hexagone en cas de succès.

D'ores et déjà, le Medef des Pays de la Loire a emboîté le pas du Centre-Val de Loire. Les antennes régionales des Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté envisageraient également de lancer une démarche analogue vis-à-vis des entreprises de leurs territoires respectifs.

Devenus en quelques années un enjeu majeur pour l'exécutif du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux en tête, les objectifs de croissance responsable ont poussé l'organisation patronale à largement étoffer sa direction du développement durable. Ses effectifs, composés aujourd'hui d'une dizaine de salariés, ont été quadruplés.

La nouvelle approche de l'économie, plus respectueuse de l'environnement et du bien-être des collaborateurs, figure à ce titre en bonne place dans les programmes des quatre prétendants déclarés à la présidence du Medef le 3 juillet prochain.

Patrick Martin et Dominique Carlac'h, vice-présidents nationaux, Pierre Brajeux, vice-président du Medef d'Île-de-France, ainsi qu'Olivier Lotz, président de l'antenne alsacienne, ont chacun assuré vouloir encore amplifier la politique de l'actuel président s'ils sont élus.

Lire aussiSuccession de Geoffroy Roux de Bézieux au Medef : et si c'était elle...