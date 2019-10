Française des jeux (FDJ) : un intérêt "considérable" d'actionnaires institutionnels

L'intérêt des investisseurs institutionnels pour la privatisation prochaine de la Française des jeux (FDJ) "est considérable", a déclaré samedi sur France Inter le commissaire français aux participations de l'Etat, Martin Vial. Le 18 octobre, la FDJ a franchi la première étape en vue de son entrée en Bourse, une opération parmi les plus importantes de l'année. Les particuliers et les investisseurs pourront souscrire aux actions de la FDJ entre le 7 et le 20 novembre, a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

L'Autorité des marchés financiers a validé le 17 octobre le document d'enregistrement de l'opération, donnant ainsi le coup d'envoi au projet de privatisation de la loterie nationale qui doit rapporter au minimum un milliard d'euros à l'Etat. La mise en Bourse de la FDJ, quatrième loterie mondiale et numéro deux européenne, fait figure de test pour le gouvernement, la dernière privatisation d'une entreprise publique via une IPO remontant à 2006.

Une opération à risques ?

Cette privatisation intervient dans un contexte chahuté pour les cotations en Europe face à des investisseurs rendus fébriles par les craintes d'un ralentissement mondial, l'imminence du Brexit et la bataille commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Le fabricant italien de yachts Ferretti est le quatrième groupe à avoir renoncé à ses ambitions en bourse ce mois-ci, faute d'avoir obtenu le prix qu'il souhaitait. Au total, 79 IPO en Europe ont permis de lever 18,7 milliards de dollars (16,8 milliards d'euros) depuis le début de l'année, selon des chiffres de Refinitiv, à comparer à 39,4 milliards pour 146 opérations sur la même période en 2018.

"Aujourd'hui, notre syndicat de banques ne considère pas que les conditions de marché empêchent de faire l'opération", a expliqué à des journalistes la PDG de la FDJ Stéphane Pallez.

La dirigeante, qui a été reconduite pour cinq ans à la tête du groupe, dit avoir constaté un fort appétit d'investisseurs institutionnels, français et internationaux, lors de présentations organisées à Paris et à Londres.