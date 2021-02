Qui est Karhoo, la brique techno de mobilité de Renault ?

C'est décidé, Karhoo reste bien dans le giron de Renault ! Après de multiples tergiversations sur le périmètre stratégique de Renault dans la mobilité, la startup basée entre Londres et Paris ne quittera pas le navire qu'elle avait rejoint en 2017, au contraire de Marcel, la plateforme VTC cédée à l'automne dernier à Bymycar.

Pourtant, Karhoo n'est pas un nom connu du grand public. D'ailleurs, sa solution en B2B ne s'adresse pas au client final. Pour Renault, il s'agit davantage de maîtriser une brique stratégique pour constituer un écosystème technologique tourné vers la mobilité, à travers sa nouvelle division Mobilize.

Contrat avec la SNCF et Booking

Karhoo propose une infrastructure clé en main pour relier diverses flottes VTC à un opérateur de mobilité qui cherche à compléter son offre à travers une solution dite de "first and last mile" (premier et dernière kilomètre ndlr). En d'autres termes, comment conduire un passager de son domicile ou de son bureau...