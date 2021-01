« Renault va basculer son centre de gravité dans la mobilité », Clotilde Delbos, directrice générale adjointe

LA TRIBUNE - Luca de Meo lance dans le cadre de son plan "Renaulution", une nouvelle division appelée Mobilize qui sera dédiée aux services de mobilité. Pourtant, Renault avait déjà lancé plusieurs initiatives en la matière à travers RCI Bank, puis avec Renault MAI. Qu'est ce qui a changé dans votre approche de la mobilité ?

CLOTILDE DELBOS - C'est bien chez RCI Bank and Services, dès 2016 avec Gianluca de Ficchy (aujourd'hui PDG de Nissan Europe, ndlr), que nous avons compris qu'il fallait aller plus loin que le financement d'achat de voiture aux particuliers ou aux distributeurs et anticiper le monde de demain. Nous pensions déjà à de nouveaux formats comme la location ou le modèle de la souscription. Et nous avions alors procédé à des rachats ou prises de participations dans des start-up. Aujourd'hui, cette conviction n'a pas changé et elle s'est même renforcée avec l'arrivée de Luca de Meo. Nous sommes convaincus qu'il y a une tendance qui va...