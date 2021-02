«Il est désormais possible de gagner de l'argent dans la mobilité», Olivier Reppert

LA TRIBUNE - Le monde de la mobilité a beaucoup changé ces dernières années et la crise sanitaire a beaucoup impacté le comportement des gens. Quelles sont les tendances que vous observez ?

OLIVIER REPPERT - L'évolution des comportements à l'issue du premier confinement est assez fascinante. Si je prends l'exemple de Paris, nous avons observé que les usagers ont évité les transports en commun pour s'orienter vers des alternatives. Mais nous n'avons pas observé de démobilité. Au contraire, la vitesse avec laquelle les gens ont repris leurs activités a été impressionnante. Notre principal sujet d'inquiétude c'est de savoir si les gens vont reprendre les transports en commun comme avant la crise ou pas. Pour nous c'est très important, parce que notre activité s'inscrit dans une dynamique d'écosystème à laquelle appartiennent les transports en commun. Chaque élément de cette combinaison compte.

Cette crise remet-elle en cause votre modèle économique ?

Non, au contraire, les gens vont de plus en plus se familiariser avec l'autopartage, et la crise sanitaire a accéléré cette tendance. En 2020, nous...