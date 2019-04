Tesla livre moins de voitures que prévu au premier trimestre

Le groupe dirigé par Elon Musk a au total apporté 63.000 véhicules à ses clients au cours des trois premiers mois. Soit 31% de moins qu'au trimestre précédent et moins que les 76.000 unités attendues en moyenne par les analystes interrogés par le cabinet FactSet. Pour le seul Model 3, la voiture censée transformer Tesla en producteur de masse, le groupe n'a livré que 50.900 unités, contre 54.600 anticipées par les experts du secteur. Tesla mise pourtant beaucoup sur cette voiture, plus compacte et moins onéreuse que les Model S et Model X de la marque.

"En raison d'une augmentation importante des livraisons en Europe et en Chine, qui à certains moments étaient cinq fois supérieures aux niveaux les plus hauts observés auparavant, et en raison de nombreux défis rencontrés pour la première fois, nous n'avions livré au 21 mars que la moitié des volumes du trimestre", justifie le groupe en affirmant qu'environ 10.600 voitures sont actuellement en transit.

Un objectif de 360.000 à 400.000 véhicules livrés pour 2019

Ce nombre moins élevé que prévu de livraisons, combiné aux ajustements de prix effectués au cours du trimestre, va "affecter négativement le bénéfice net du premier trimestre", a prévenu l'entreprise. Mais le groupe, dont la situation financière est fragile, assure avoir terminé le trimestre "avec suffisament de liquidités à disposition".

Surtout, Tesla prévoit toujours de livrer, comme il l'avait déjà annoncé, 360.000 à 400.000 véhicules sur l'ensemble de l'année. Sa production était supérieure de 22% aux livraisons au premier trimestre, fait-il valoir, le groupe ayant construit au total 77.100 voitures, dont 62.950 Model 3. "Nous faisons tout notre possible pour livrer les voitures aussi rapidement que possible dans le monde", affirme Tesla. Fin mars, l'emblématique patron du groupe avait, selon le site Business Insider, envoyé un courriel à ses salariés titré: "Besoin d'aide pour les livraisons !" en les appelant à la mobilisation pour les derniers jours du trimestre.