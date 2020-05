Air France-KLM va réduire la voilure de manière "structurelle" de 20% : danger pour l'emploi

Avec une perte nette de 1,8 milliard d'euros et une perte d'exploitation de 815 millions d'euros au cours du premier trimestre, les dommages pour Air France-KLM sont abyssaux. Ils sont même historiques puisque le groupe aérien n'a jamais enregistré de tels résultats financiers au cours d'un trimestre. Ils dépassent en effet largement les 575 millions d'euros de pertes d'exploitation observées au cours des trois premiers mois de l'année 2009, qui constituaient jusqu'ici la plus mauvaise performance financière trimestrielle de l'histoire du groupe. De quoi confirmer si besoin était que la crise du Covid-19 est hautement plus profonde que celle de la grande crise financière de 2009.

Le deuxième trimestre sera pire

Et ce n'est qu'un début. Au premier trimestre, la crise du coronavirus ne faisait que commencer. Son acuité s'est vraiment faite sentir en mars avec la propagation de l'épidémie au niveau mondial et la mise en place dans de nombreux pays de mesures de confinement des populations et de fermeture des frontières. Le mois de mars est en fait responsable de la perte trimestrielle du groupe. La perte d'exploitation de 815 millions d'euros au premier trimestre correspond à une...