Alstom veut recruter 7.500 personnes cette année, principalement pour ses sites en Europe

La reprise post-Covid est enclenchée et Alstom ne veut pas manquer ses fruits. Pour répondre à une demande croissante et un carnet de commandes record (77,8 milliards d'euros au 31 décembre), le constructeur ferroviaire a annoncé vendredi son intention de recruter 7.500 personnes en 2022.

Pour l'industriel la bonne tendance se confirme, après des mois de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Le chiffre d'affaires trimestriel a ainsi progressé de 5,2% à 3,916 milliards d'euros et les prises de commandes de 4,8% à 4,576 milliards, en chiffres pro forma.

Dans le détail, le groupe souhaite embaucher 6.000 ingénieurs et managers ainsi que 1.500 ouvriers et techniciens. Parmi ses postes, 3.900 sont situés en Europe faisant du continent sa première zone de recrutement. "Durant le troisième trimestre, l'Europe a été la région la plus dynamique sur le plan commercial", a observé le PDG Henri Poupart-Lafarge. Aussi, sur les neufs premiers mois de 2021, l'Europe a apporté 62% du chiffre d'affaires et 68% des commandes, suivi par les Amériques et la région Asie/Pacifique.

En France, le groupe est présent avec douze site, contre seize en Allemagne et pas moins de vingt-huit au Royaume-Uni.

"Ces embauches sont destinées à des projets qui concernent le matériel roulant, la signalisation et les services", précise dans un communiqué Alstom, qui compte 72.000 salariés dans le monde. Il s'agit de 7.500 recrutements nets, a confirmé le groupe.

Le maintien des perspectives de croissance

Pour le groupe français, la reprise s'est enclenchée depuis la fin d'année dernière. Le numéro deux mondial des équipements ferroviaires a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 112% au premier semestre (avril-septembre 2021), à 7,443 milliards d'euros du fait notamment de l'acquisition de Bombardier Transport.

Aussi, tout en amortissant cette acquisition, il engrange des commandes. En début d'année, il a annoncé avoir signé un contrat-cadre d'au moins 1,8 milliard d'euros pour fournir jusqu'à 200 trains à Norske Tog, la compagnie ferroviaire publique norvégienne.

"L'entreprise a doublé de taille il y a un an (avec le rachat du canadien Bombardier Transport), on est présents dans 70 pays et notre carnet de commandes est assez significatif, donc on a des besoins partout dans le monde pour exécuter les contrats", a indiqué à l'AFP la directrice des ressources humaines du groupe, Anne-Sophie Chauveau-Galas.

En pleine digitalisation accélérée de l'économie liée à la pandémie de Covid, le constructeur a annoncé vouloir recruter des chargés de projets et d'appels d'offres et des profils très qualifiés dans le domaine de la tech comme des ingénieurs système ou des scientifiques spécialistes de données.

Enfin, les perspectives à moyen terme exposées en juillet sont confirmées, avec notamment un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires supérieur à 5% d'ici 2024/25, puis une marge opérationnelle ajustée comprise entre 8 et 10% à partir de cette échéance.

Alstom promet par ailleurs un taux de distribution de dividendes compris entre 25 et 35%.

