Bénéfices : malgré son avance, Air France-KLM risque de se faire coiffer sur le poteau par Lufthansa

Depuis le début de l'année, le groupe Air France-KLM impressionne par ses résultats financiers. Le groupe a réalisé d'importants bénéfices opérationnels, allant jusqu'à devancer son grand rival, Lufthansa. Ce qui est rarissime dans la compétition acharnée que se livrent les deux géants du transport aérien européen. Mais le groupe allemand n'a pas dit son dernier mot et ses nouvelles prévisions laissent à penser qu'il est en train de reprendre l'avantage.

Porté par la reprise du trafic aérien, Lufthansa vient de rehausser ses ambitions sur l'année. Si les résultats étaient bons comme pour la plupart des compagnies depuis le printemps dernier et surtout l'été, le groupe allemand assure avoir encore passé un cap cet automne avec « une évolution des résultats au cours des mois d'octobre et de novembre (qui) a dépassé les attentes ».

Et la tendance est bonne pour les prochains mois : en dépit d'un contexte difficile (inflation, crise énergétique, guerre en Ukraine...), les réservations continuent d'affluer et « laissent présager une poursuite de l'évolution positive de l'activité passagers ». A cela s'ajoutent « des résultats records pour l'exercice en cours » pour les filiales Lufthansa Cargo et Lufthansa Technik (maintenance).

Lire aussiAir France-KLM modifie ses statuts pour prolonger Anne-Marie Couderc à la présidence du groupe

50% de bénéfices en plus

Lufthansa espère désormais réaliser un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 1,5 milliard d'euros pour l'exercice 2022. C'est une hausse significative pour le groupe, qui tablait sur « plus de 1 milliard d'euros » jusqu'ici. Néanmoins, comme son nom l'indique, cet indicateur est le résultat d'un ajustement avec l'exclusion d'effets non récurrents ou jugés non opérationnels et s'avère souvent plus favorable que l'Ebit réellement rapporté dans les comptes.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe allemand a annoncé un Ebit ajusté de 934 millions d'euros, soit plus de 100 millions de plus que l'Ebit réellement reporté dans les comptes. L'an dernier à la même époque, alors que les pertes étaient encore très lourdes, il y avait 500 millions d'euros d'écart.

Quoi qu'il en soit, Lufthansa semble en passe de reprendre l'avantage sur Air France-KLM si les résultats des deux groupes sont conformes à leurs prévisions. Le groupe français prévoit un résultat d'exploitation (qui s'apparente à l'Ebit) supérieur à 900 millions d'euros. Cette prévision peut apparaître comme très prudente, étant donné que le groupe avait déjà réalisé un bénéfice opérationnel de plus de 1 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, devant Lufthansa donc. Pour autant, le dernier trimestre est structurellement moins favorable que l'été. Air France-KLM avait ainsi engendré un résultat d'exploitation d'une centaine de millions d'euros en 2019 et d'une cinquantaine de millions en 2018.

Lire aussiCoup dur pour Air France : les PNC déposent un préavis de grève pour les fêtes de fin d'année, l'action s'écroule en Bourse

Le lièvre français et la tortue allemande

De plus, le groupe français pourrait bien rejouer une adaptation du Lièvre et la tortue avec son concurrent allemand. Comme le notait un analyste au printemps dernier, Air France-KLM a fait preuve d'une belle réactivité en début d'année pour redéployer des capacités sur son réseau et répondre à la demande en dépit du variant Omicron, avec un effet prix intéressant. Il avait ainsi à remonter son yield quand Lufthansa reculait encore. Mais en vendant plus tôt, Air France-KLM n'a pas autant bénéficié de la remontée des tarifs au printemps que ses concurrents. De même, l'apport de ses destinations ultramarines par rapport à la concurrence s'est fait moins déterminant cet été qu'en début d'année. Les volumes sont restés importants, mais la rentabilité a pâti d'une guerre des prix.

Dans les faits, Air France-KLM n'a engrangé que 8 milliards d'euros cet été (troisième trimestre), pour un résultat d'exploitation de 1 milliard, là où Lufthansa est monté à près de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un Ebit reporté de 1,1 milliard. Le groupe français pouvait néanmoins se consoler avec une marge opérationnelle supérieure de plus de deux points par rapport à son concurrent, à 12,6 %. Et la différence est encore un peu plus forte sur les neuf premiers mois de l'année (5,5 % contre 3,2 %).

Ce qui peut laisser supposer que, même si Lufthansa fait plus de bénéfices en 2022, Air France-KLM restera plus rentable.