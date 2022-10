Avec 460 millions d'euros de bénéfice net, Air France-KLM fait mieux qu'avant la crise sanitaire

Bonne nouvelle pour Air France-KLM qui a engrangé 460 millions d'euros de bénéfice net au troisième trimestre. Une belle performance puisque le groupe réalise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à la période correspondante de 2019, avant le Covid. En outre, la société passe dans le vert sur les neuf premiers mois de l'année, avec un résultat net de 232 millions d'euros. Elle avait perdu 7,1 milliards d'euros en 2020 et 3,3 milliards en 2021.

Et ce, malgré une inflation et des cours du pétrole très élevés, compensée par une forte demande de voyages aériens pendant l'été. Il a, ainsi, transporté 25 millions de passagers, une hausse de 47,6% par rapport au troisième trimestre 2021.

Le groupe franco-néerlandais peut, de cette manière, réduire à nouveau son endettement, a-t-il indiqué ce vendredi dans un communiqué, en annonçant le remboursement anticipé d'un milliard d'euros de prêts garantis par l'Etat sur 3,5 milliards encore dus. Sa dette nette a décru de 2,2 milliards d'euros depuis fin 2021, à 5,9 milliards.

Côté chiffre d'affaires, c'est encore un meilleur résultat puisqu'il a bondi de 77,6% à 8,11 milliards d'euros, un niveau supérieur de 500 millions d'euros à celui du troisième trimestre 2019, avant l'irruption du Covid-19 qui avait divisé par trois le nombre de passagers aériens dans le monde en 2020. Air France-KLM n'a pourtant déployé cet été que 89% de sa capacité en sièges de 2019, avec un taux de remplissage de 88%.

Réductions des coûts et augmentations tarifaires

Sauvé de la faillite par les interventions des Etats français et néerlandais, et après deux recapitalisations, le groupe est, en effet, sorti plus rentable de la crise du Covid-19. Il a mené un plan de réduction des coûts passant par la sortie des flottes de ses avions les moins profitables, et drastiquement réduit ses effectifs: -16% d'équivalents temps plein chez Air France et -11% chez KLM, pour des coûts salariaux en baisse de 6% au niveau du groupe entre 2019 et 2022.

Par ailleurs, « en réponse à la hausse des prix du carburant et à l'augmentation d'autres coûts externes, le Groupe a procédé, sur l'ensemble de ses vols long-courriers, à plusieurs augmentations tarifaires au cours du premier semestre de l'année 2022 », a souligné l'entreprise, qui a aussi vu sa rentabilité par siège gonflée par le succès de ses classes supérieures en cabine.

Difficultés d'approvisionnement pour Airbus

De son côté, Airbus peut également se targuer de résultats en progression avec un bénéfice net en hausse de 65% à 667 millions d'euros. Il réalise ainsi une « solide performance financière » au troisième trimestre, a annoncé ce vendredi le groupe européen.

Le chiffre d'affaires réalisé entre juillet et septembre est lui aussi en hausse de 27%, à 13,3 milliards d'euros. L'avionneur maintient donc son objectif de réaliser un bénéfice opérationnel ajusté de 5,5 milliards d'euros en 2022 et revoit à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible, tablant désormais sur 4,5 milliards d'euros, contre 3,5 auparavant, reflétant notamment l'appréciation du dollar face à l'euro.

Mais des difficultés pourraient ternir les perspectives de l'avionneur notamment venant de ses fournisseurs qui, fragilisés depuis la pandémie, peinent à suivre la remontée en cadence amorcée par Airbus. Pour le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, le groupe fait face à un « environnement opérationnel complexe ». « La supply chain (chaîne de fournisseurs, ndlr) demeure fragile en raison de l'impact cumulé de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et des tensions pesant sur le marché de l'emploi », détaille-t-il. Or, les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, les clients payant la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions. Airbus maintient néanmoins sa prévision de livrer « autour de 700 avions » en 2022. Il doit donc encore en livrer 263 sur les trois derniers mois de l'année, alors qu'il n'en a remis que 140 à ses clients au troisième trimestre.

Procès du crash Rio-Paris

Air France et Airbus sont, depuis le 10 octobre, au cœur du procès qui s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris. Plus de treize ans après le crash du Rio-Paris au large du Brésil qui avait tué 228 personnes, l'avionneur européen et la compagnie française sont jugés pour homicides involontaires.

Il aura fallu deux ans de recherches pour retrouver l'épave et les enregistreurs de vol (les fameuses boîtes noires) au fond de l'océan, trois ans d'enquête technique et dix ans d'instruction. En 2011, Airbus et Air France avaient été mis en examen. S'ils avaient bénéficié en 2019 d'un non-lieu décidé par les juges d'instruction (le parquet de Paris avait requis un renvoi en correctionnelle de la compagnie et un non-lieu pour le constructeur), celui-ci a été invalidé deux ans plus tard après un appel interjeté par les parties civiles, et Airbus et Air France ont donc été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Désormais, le procès de l'AF447, qui doit durer jusqu'au 8 décembre, va tenter de déterminer les responsabilités de cette catastrophe, du givrage des sondes Pitot, à la formation des pilotes, en passant par les procédures en vigueur à l'époque.

(Avec AFP)