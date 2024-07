Boeing marque d'entrée à Farnborough avec Korean Air et Japan Airlines

La première matinée du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, aura été marquée par un Boeing offensif d'entrée. Alors qu'il avait passé le salon du Bourget 2023 dans l'ombre d'Airbus, le constructeur américain a déjà annoncé la signature de quatre contrats, dont deux de poids avec Korean Air et Japan Airlines.

Cure de rajeunissement avant fusion

La compagnie nationale sud-coréenne s'est engagée pour quarante avions long-courriers fermes, avec vingt 777-9 et autant de 787-10. La commande pourra même aller jusqu'à cinquante avions avec des options pour dix Dreamliner supplémentaires. Ce qui pourrait porter son montant à plus de 15 milliards de dollars selon les prix catalogue.

« L'arrivée des Boeing 777-9 et 787-10 marque une étape importante dans notre objectif stratégique d'expansion et de modernisation de notre flotte », s'est réjoui Walter Cho, le PDG de Korean Air. Celui-ci a néanmoins déclaré qu'il espérait recevoir la première livraison « à l'heure » selon l'AFP, celle-ci étant prévue en 2028. Confronté à des problèmes de qualité, Boeing peine à monter en cadence et n'a toujours pas certifié le 777-9 qui devait initialement entrer en service en 2020.

Si les appareils arrivent, Korean Air va renforcer sensiblement son parc d'avions long-courriers. Celui-ci compte plus d'une centaine d'appareils, mais avec beaucoup de modèles différents et surtout des appareils vieillissants (Boeing 777 de première génération et 747, Airbus A330 et A380). La compagnie avait déjà fait un premier mouvement d'envergure en commandant pas moins de 33 Airbus A350 fin mars.

Korean Air veut ainsi appuyer sa stratégie de croissance afin de se développer tant à l'international vers l'Europe et l'Amérique du Nord, que vers les liaisons régionales les plus fréquentées d'Asie selon un communiqué. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la fusion avec Asiana Airlines, la deuxième compagnie du pays, actuellement en cours (sous réserve d'approbation de la part des autorités américaines de la concurrence). Cette dernière a déjà commencé le renouvellement de sa flotte long-courrier avec la commande de 36 A350, dont les deux tiers ont été déjà livrés.

Japan Airlines toujours fidèle au Dreamliner

Parmi les premiers opérateurs du 787, et en dépit de nombreux déboires en début de carrière, Japan Airlines poursuit son histoire avec le Dreamliner. La compagnie japonaise, qui exploite déjà une cinquantaine d'exemplaires, a commandé dix nouveaux 787-9 fermes, assortis d'options pour 10 appareils supplémentaires.

« Nous apprécions grandement les relations étroites et le soutien de Boeing, qui ont joué un rôle déterminant dans nos efforts de modernisation de notre flotte et d'expansion de nos liaisons internationales », a déclaré Yukio Nakagawa, directeur général de l'approvisionnement de Japan Airlines. L'Amérique du Nord, l'Asie et l'Inde sont ainsi visées avec ces nouveaux Dreamliner.

Toujours pendant la matinée, Boeing a conclu une commande ferme avec la compagnie américaine National Airlines pour quatre avions cargo 777-200, pour répondre à une hausse de la demande de transport. Notamment pour « faire face à la croissance du commerce en ligne », rapporte l'AFP. Un peu plus tard, Luxair s'est engagée pour deux 737 MAX 10 fermes et autant en options.