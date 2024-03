Korean Air pose 14 milliards de dollars sur la table pour 33 Airbus A350

La flotte de Korean Air va prendre un coup de jeune. Le géant sud-coréen vient d'annoncer, ce jeudi, avoir passé un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 33 appareils de la famille A350. Un contrat qu'il évalue à 13,7 milliards de dollars. Un mouvement d'envergure pour Korean Air, et ce, alors que le trafic en Asie met plus de temps à redémarrer, et qu'elle doit finaliser sa fusion avec Asiana Airlines, la deuxième compagnie aérienne du pays.

L'A350-1000 revit

Dans le détail, Korean Air a opté pour six A350-900, et surtout, vingt-sept A350-1000, le plus gros modèle du long-courrier européen. Elle devient de fait le deuxième plus gros client de ce modèle, derrière Qatar Airways. Un joli rebond pour l'A350-1000, après le salon de Dubaï en novembre dernier, où il avait été mis au ban par Tim, président d'Emirates, qui tançait principalement la durabilité des moteurs Rolls-Royce.

Depuis, l'A350-1000 a été commandé par Turkish Airlines, Eva Air, Delta Air et donc Korean Air. Cette dernière met en avant son rayon d'action de 16.000 km « à pleine charge », qui pourrait s'avérer utile si la fermeture de l'espace aérien russe se prolonge.

Lire aussiDubai Airshow : Emirates écarte l'Airbus A350-1000 pour des raisons de moteur

Ces nouveaux appareils vont surtout permettre de rajeunir une flotte vieillissante, avec des Boeing 777-200 et -300 en service depuis une vingtaine d'années et des A380 d'une douzaine d'années. La compagnie a indiqué dans un communiqué que « cette commande viendra compléter les opérations à long terme de la flotte de la compagnie aérienne, à mesure qu'elle retire progressivement ses appareils les plus anciens du service ». Elle n'a pas précisé si les A350 viendraient générer de la croissance également.

Cette commande s'inscrit dans un mouvement plus large de renouvellement de la flotte. Korean Air indique qu'elle va introduire 50 Airbus A321 NEO et 30 Boeing 737 MAX 8 sur le segment moyen-courrier, ainsi que dix 787-9 et vingt 787-10 sur le long-courrier.

Lire aussiAvec 4,7 milliards de passagers attendus en 2024, le transport aérien mondial plane vers de nouveaux records (IATA)

96% de son offre internationale cet été

Cela va permettre d'appuyer le redémarrage de son trafic long-courrier après la lente reprise en Asie. Et les choses semblent bien parties au vu du renforcement prévu pour cet été : entre la réouverture de liaisons et le renforcement de fréquence, Korean Air prévoit de retrouver cet été environ 96 % de son niveau pré-pandémique, en sièges au kilomètre offerts (SKO), sur le segment international.

Avant la crise sanitaire, en 2019, elle avait transporté plus de 27 millions de passagers annuels. Elle devrait dépasser ce niveau avec l'absorption d'Asiana Airlines, dont le dossier traîne en longueur depuis des années. Un cap a néanmoins été franchi le mois dernier avec l'approbation des autorités de la concurrence européenne. Mais les autorités américaines doivent encore se prononcer.