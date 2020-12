CMA CGM va-t-il lâcher Air Caraïbes et French Bee ?

Signé en septembre dernier, le protocole d'accord sur l'entrée de CMA GCM dans le capital de Groupe Dubreuil Aéro (GDA), le pôle aérien du Groupe Dubreuil composé notamment d'Air Caraïbes et de French Bee, est-il en passe de tomber à l'eau ? Selon Le Marin, un magazine spécialisé dans le transport maritime, CMA CGM a "suspendu ses discussions", préférant se lancer dans le transport aérien en solo en achetant deux A330-200 cargo. Pour rappel, le projet du groupe maritime de prendre 30% du capital de Groupe Dubreuil Aéro par le biais d'une augmentation de capital de 50 millions d'euros (assortie d'un rachat d'actions pour 20 millions d'euros) répondait en effet à une volonté de développer une activité aérienne dans le fret. Le projet GDA est conditionné à l'avis favorable de l'Autorité de la concurrence. Selon Le Marin, CMA CGM aurait "interrompu les discussions" en raison d'un durcissement de l'environnement, lié au sauvetage par l'Etat de Corsair, un concurrent d'Air Caraïbes et de French Bee, et les menaces de ces dernières de déposer un recours pour...