Quand CMA CGM était intéressé par Corsair avant de toper avec Air Caraïbes-French Bee

Quand, le 23 septembre dernier, CMA CGM annonçait la signature d'un protocole d'accord avec le Groupe Dubreuil dans le but d'acquérir 30% du capital du pôle aérien de ce dernier, composé notamment d'Air Caraïbes et de French Bee, le groupe maritime avait une vision très claire de l'environnement dans lequel il comptait évoluer. Il connaissait évidemment sur le bout des doigts la situation des deux compagnies pour lesquelles il investissait 70 millions d'euros, mais aussi celle de Corsair, l'un de leurs principaux concurrents sur les Antilles et la Réunion.

Selon plusieurs sources concordantes en effet, l'armateur marseillais a regardé le dossier de reprise de Corsair, piloté par le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), un organise rattaché à la direction générale du Trésor chargé d'accompagner les entreprises en difficulté de plus de 400 salariés dans la mise au point et le financement de leur plan de retournement.

Accès à la "data room"

CMA CGM s'est manifesté mi-juin, puis, après avoir eu accès au management de Corsair et à la "data room" de la...