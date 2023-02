Commande d'avions historique en vue : Air India s'apprête à acheter près de 500 appareils à Airbus et Boeing

C'est l'une des plus importantes commandes d'avions de l'histoire de l'aviation que s'apprête à annoncer Air India. Selon l'agence Reuters en effet, l'ancienne compagnie indienne publique, détenue depuis un an par le groupe Tata, l'un des plus puissants conglomérats indiens, a finalisé l'achat d'une commande colossale d'environ 500 appareils, d'une valeur dépassant les 100 milliards de dollars au prix catalogue (93,5 milliards d'euros). L'annonce pourrait avoir lieu au début de la semaine prochaine, lors du salon Aero India.

Dans le détail, Reuters évoque 470 appareils, 250 pour Airbus et 220 pour Boeing, dont 400 moyen-courriers de type A320 NEO et 737 MAX qui lui permettront de lutter contre la compagnie low-cost Indigo, et 70 gros-porteurs long-courriers de type A350, 787 et 777. Dans le détail, Air India aurait tranché pour 210 Airbus A320 Neo et 40 A350 et 190 MAX, 20 B787 et 10 très gros-porteurs 777X. Pour l'heure, on ignore si cette commande est ferme ou si elle comprend des options.

De nombreux leviers de croissance

Outre Indigo sur le marché domestique, l'arrivée de ces avions neufs permettront de rivaliser avec les compagnies étrangères, notamment du Golfe comme Emirates. Très puissante en Inde, la compagnie de Dubaï est souvent surnommée la compagnie nationale indienne.

Cette commande gigantesque traduit non seulement le fort rebond du trafic depuis la crise sanitaire, mais aussi la montée en puissance de l'Inde. Le poids démographique du pays, dont la population va dépasser cette année celle de la Chine, l'augmentation de la classe moyenne et la taille du pays (et les mauvaises infrastructures terrestres) sont autant de leviers de croissance du trafic aérien indien.

(Avec Reuters)

