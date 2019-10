Menace pour Air France : Easyjet déploie son système de correspondances à Orly

Une concurrence de poids pour Air France à Paris. Après Londres-Gatwick, Milan Malpensa et Berlin-Tegel, Easyjet va lancer d'ici à quelques jours son système de correspondances "Worldwide by EasyJet" à l'aéroport d'Orly. Ce système permet de connecter le réseau européen de la compagnie low-cost à des vols long-courriers d'autres compagnies, et de proposer ainsi des vols long-courriers de bout en bout alors qu'Easyjet n'en assure pas, puisqu'elle n'opère que des vols court et moyen-courriers en Europe. Easyjet utile la technologie de la société DoHop.

Accord avec 3S-Alysia

A Orly, EasyJet va commencer avec Corsair et La Compagnie, deux transporteurs avec lesquelles elle avait déjà signé un accord de distribution en proposant sur son site internet leur offre long-courrier (New York pour La Compagnie, les Caraïbes, l'Océan Indien, l'Amérique du Nord pour Corsair). Pour autant, le passager devait organiser sa correspondance tout seul, en récupérant son bagage après le vol avant de l'enregistrer une seconde fois sur le vol d'après.

Aujourd'hui, le partenariat va plus loin. La correspondance est facilitée par la prise en charge du bagage à Orly et par un circuit prioritaire pour le passager. Cette prise en charge est assurée par la société d'assistance en escale G3S Alyzia.

Elle coûte aux passagers une vingtaine d'euros au moment de la réservation, selon Thomas Waintraub, directeur du projet de Self Connect pour G3S Alyzia, qui déposé la marque.

"Le passager récupère le bagage, se rend au comptoir Self Connect situé en salle arrivée bagages pour y enregistrer son bagage et signer une décharge de déclaration en douane. Le passager poursuit son parcours en bénéficiant d'un accès prioritaire pendant que son bagage est acheminé vers son prochain vol", explique Thomas Waintraub, directeur du projet Self Connect pour G3S Alyzia."

Interrogée, Easyjet confirme qu'une annonce est imminente.

Avec ce partenariat, la compagnie britannique pourra proposer des vols long-courriers sans en supporter les coûts. Pour les compagnies long-courriers qui n'ont pas de réseau moyen-courrier comme La Compagnie ou Corsair, ce système permet d'attirer de nouveaux clients. Au final, ce système concurrence les compagnies classiques comme Air France ou Lufthansa qui dominent ce marché des vols en correspondance avec des systèmes de hubs aussi efficaces que coûteux. Pour éviter de la complexité, le système d'Easyjet ne fonctionne qu'avec des correspondances d'au moins 2h30. Après Corsair et La Compagnie, d'autres compagnies devraient suivre, même si le nombre d'opérateurs long-courriers reste très limité à Orly. Air Caraïbes et Frenchbee sont notamment intéressées.

Par ailleurs, le service proposé par Alyzia inclut aussi la prise en charge (gratuite pour le passager) des correspondances serrées en raison d'un vol retardé par exemple. Déjà opérationnel à Lyon, mais sans la prise en charge des bagages, le système Self Connect d'Alyzia devrait être déployé à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Nantes, et probablement Marseille. Roissy-Charles de Gaulle est également à l'étude. Un danger pour Air France. Easyjet pourrait en effet nouer des partenariats avec un grand nombre de compagnies aériennes long-courriers. Sur les autres aéroports où elle propose ce service, Easyjet a déjà signé avec des compagnies aussi redoutables que Singapore Airlines, Emirates ou Norwegian.

Transavia a lancé son propre système

Cette annonce intervient après le lancement par la filiale à bas coûts d'Air France Transavia d'un système de correspondances interne (à Transavia). Baptisé Transavia Smart Connect, il s'appuie lui aussi sur la technologie de DoHop. Ce service a vocation à s'étendre à d'autres compagnies, indique Transavia, sans préciser si Air France pourra en profiter pour alimenter ses vols long-courriers vers les Antilles basés à Orly. Un scénario qui donnerait des arguments à ceux qui prônent l'alimentation du hub d'Air France à Roissy non plus par des vols d'Air France trop coûteux, mais par des vols Transavia. Un scénario impossible aujourd'hui. Le dernier accord signé entre Air France et ses pilotes exclut la présence de Transavia à Roissy.

