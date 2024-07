JO 2024 : Force ouvrière dépose un préavis de grève dans les aéroports parisiens pour la cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sera-t-elle perturbée par une grève dans les aéroports parisiens ce vendredi ? Syndicat minoritaire du Groupe ADP, Force Ouvrière a déposé un préavis de grève pour le 26 juillet, exigeant davantage de concessions salariales que celles prévues par un récent accord, a-t-on appris ce lundi.

Le syndicat, qui a enregistré 11,57% des voix aux dernières élections professionnelles, a estimé que l'accord signé le 16 juillet entre la direction du Groupe ADP et une majorité des syndicats n'avait abouti qu'à « des avancées partielles et modestes » et avait « généré un sentiment de mécontentement » parmi des salariés, selon un communiqué.

Le préavis de grève courra « du vendredi 26 juillet 2024 (à partir de 05H00) au samedi 27 juillet 2024 (à 07H00) », selon FO, soit au début des Jeux olympiques de Paris.

FO réclame que la prime de 300 euros qui sera versée à tous les employés d'ADP aux termes de l'accord signé le 16 juillet soit portée à 1.000 euros, ainsi que d'autres mesures salariales. Contacté par l'AFP lundi, le Groupe ADP n'a pas été en mesure de réagir dans l'immédiat.

Trois syndicats ont signé l'accord

Pour rappel, l'accord du 16 juillet avait permis la levée d'un préavis de grève pour le lendemain, déposé par l'ensemble des syndicats représentatifs. « Un accord majoritaire a été conclu aujourd'hui 16 juillet entre trois organisations syndicales représentatives et la direction d'ADP SA. En conséquence de cet accord, le préavis de grève du 17 juillet est levé », avait indiqué la direction dans un communiqué.

« On lève le préavis de grève, il y a un accord majoritaire » parmi les syndicats qui avaient déposé ce préavis, avait confirmé à l'AFP le secrétaire général du syndicat CFDT d'ADP, Rachid Eddaidj. « Trois syndicats ont signé l'accord », soit la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, avait précisé à l'AFP le secrétaire général de cette dernière organisation chez ADP, Daniel Bertone.

Selon la direction, « cet accord prévoit le versement d'une prime uniforme pour chacun des collaborateurs d'ADP SA », l'une des revendications des syndicats ayant lancé ce mouvement social à 10 jours de l'ouverture des JO et en pleine période de pointe estivale pour les plateformes parisiennes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly.

En outre, « des primes particulières sont prévues pour les collaborateurs volontaires à l'accueil des délégations olympiques et la gestion de leurs bagages, ainsi que pour les collaborateurs opérationnels sur tableau de service », avait rappelé ADP, contrôlé à 50,6% par l'État français.

À noter que de 18h30 à minuit vendredi, au nom de la sécurité de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine à Paris, les autorités ont décrété une « zone interdite temporaire » à la circulation aérienne d'un rayon de 150 km autour de la capitale.

Des préavis de grève contre le départ d'Orly

Un autre conflit social touche le secteur aérien français cette semaine, deux syndicats minoritaires, respectivement de pilotes et de personnels navigants commerciaux (PNC) d'Air France ayant déposé des préavis de grève pour protester contre la décision de la compagnie de largement quitter Orly d'ici deux ans. Air France « prévoit d'assurer la totalité de son programme de vols », a indiqué un porte-parole de l'entreprise.

L'appel à la grève lancé par le syndicat de pilotes Alter, troisième représentatif avec 10,95% aux dernières élections professionnelles, court de lundi à jeudi. Alter, fait valoir que cette « décision unilatérale (de quitter Orly) met à mal la continuité territoriale de la France à travers la dégradation de la régularité, de la fréquence et de la fiabilité des lignes ».

Côté hôtesses et stewards, un appel à cesser le travail a été lancé à partir de mardi et jusqu'à lundi prochain, a indiqué à l'AFP le syndicat UGICT CGT (10,77% aux élections). Il s'agit de protester contre le départ d'Orly, mais aussi les conditions de travail des PNC.

Confronté à une « chute structurelle de la demande », Air France a annoncé en octobre dernier qu'elle quitterait Orly en 2026 et regrouperait ses opérations à CDG, à l'exception des liaisons vers la Corse. Air France s'est engagée à ce que cela ne conduise pas à des départs contraints pour ses quelque 430 employés au sol concernés.

