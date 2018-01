La RATP et l'ex-Stif lancent un appel d'offres pour 250 à 1.000 bus électriques

La RATP a testé jusqu'à présent des matériels de sept constructeurs: les français NTL-Alstom (photo ci-dessus), Heuliez et Bolloré ; le franco-chinois Dietrich Carebus-Yutong, le chinois BYD, l'espagnol Irizar et le polonais Solaris. (Crédits : Reuters)

Il s'agit du "premier appel d'offres massif de bus électriques" (et "le plus important d'Europe") pour les transports en commun d'Ile-de-France, selon un porte-parole de la RATP. Objectif : 100% de bus propres d'ici à 2025. Le marché représente "au maximum" 400 millions d'euros. Jusqu'à présent la RATP a testé les matériels de sept constructeurs : les français Heuliez, Bolloré et NTL-Alstom, le franco-chinois Dietrich Carebus-Yutong, le chinois BYD, l'espagnol Irizar et le polonais Solaris.