La SNCF veut fusionner Eurostar et Thalys pour défier Ryanair et EasyJet en Europe

Avant son départ le 1er novembre de la présidence de la SNCF, Guillaume Pepy frappe un grand coup. Ce vendredi, il présente aux administrateurs du groupe ferroviaire français un projet de fusion entre Eurostar et Thalys, deux sociétés dans lesquelles la SNCF est majoritaire avec respectivement 55% et 60% du capital. Répondant au nom de code "GreenSpeed", ce projet vise à créer un opérateur européen, d'abord positionné sur les axes assurés aujourd'hui par Eurostar (Paris, Amsterdam, Bruxelles et Londres...) et Thalys (Paris, Bruxelles, Amsterdam, Cologne...), puis dans un second temps sur d'autres marchés européens. Car la SNCF ne s'interdit pas, à long terme, de postuler à de nouveaux marchés de la grande vitesse ferroviaire en Europe, comme le Royaume-Uni, la République tchèque ou la Pologne si ces pays construisaient des lignes à grande vitesse, voire d'envisager un jour l'intégration de Lyria, l'opérateur franco-suisse détenu par la SNCF et les Chemins de fer suisses.

"Il y a une perspective de fort développement du trafic. Aujourd'hui, Eurostar et Thalys transportent 18,5 millions de passagers par an. Nous estimons le potentiel à 30 millions de voyageurs", a déclaré à plusieurs journalistes Guillaume Pepy, sans préciser à quel horizon cette hausse de quasiment 50% pourrait être atteinte.

Mise en relation des deux réseaux

Le rapprochement d'Eurostar et de Thalys permettrait de mettre en relation les réseaux des deux sociétés pour offrir des voyages de bout-en bout avec des correspondances optimisées, le tout avec des billets uniques, des programmes de fidélité commun...

La SNCF ne s'en cache pas: elle veut concurrencer les compagnies aériennes et la voiture.

"Nous allons relier la Tamise à la Méditerranée et la Mer du Nord à l'océan Atlantique. L'objectif est de créer une entreprise européenne qui permettra de relier les villes en Europe et concurrencera l'avion et la voiture. Il n'y a pas que les low-cost aériennes pour se déplacer en Europe", a expliqué Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF.

Entre 18 et 24 mois pour mener à bien ce projet

Le projet n'en est qu'à ses débuts. Selon Guillaume Pepy, s'il aboutit, il faudra 18 à 24 mois pour arriver au bout. Le processus s'annonce extrêmement complexe. Après avoir été présenté aux élus du personnel, il devra recevoir le feu vert de six conseils d'administration : ceux d'Eurostar et de Thalys mais aussi de leurs actionnaires, la SNCF, la SNCB, actionnaire de Thalys ou la Caisse des dépôts du Québec et d'un fonds d'infrastructures, tous deux actionnaires d'Eurostar. Les discussions s'annoncent sportives. Il faudra en effet mettre tout le monde d'accord sur les valorisations d'Eurostar et de Thalys qui détermineront le poids de chaque actionnaire dans la nouvelle entité. Selon la SNCF qui aura le contrôle de cette nouvelle entreprise, aucun actionnaire n'a l'intention de sortir.

Le projet devra également avoir l'aval de la Commission européenne. Un point qui ne semble pas inquiéter Guillaume Pepy.

"Le feu vert de la Commission à la création d'Eurostar et de Thalys nous donne des indices favorables. Notre projet entre en plein dans les objectifs de mobilité durable de la Commission", indique-t-il.

La nationalité et donc le siège de cette nouvelle entreprise ne sont officiellement pas choisis.