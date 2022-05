Les syndicats de la RATP appellent à "impacter fortement" la finale de la Ligue des champions

Les syndicats de la RATP veulent gâcher la fête du football européen en prenant en otage la finale de la Ligue des champions. Ainsi, le trafic sera "perturbé" sur le RER B et "quasi normal" sur le RER A samedi en raison d'une grève lancée par les conducteurs de RER, qui tombe le jour de la finale de la Ligue des champions, a annoncé le groupe ferroviaire jeudi. Ce mouvement de grève est mené par les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base, qui dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER".

Sur cette ligne, la RATP prévoit "en moyenne 2 trains sur 3 avec rupture de l'interconnexion [à la station Gare du Nord] et 4 trains sur 5 entre 17 heures et la fin du service, afin d'assurer la desserte du stade de France", a précisé le groupe. La RATP n'exploite que la partie sud du RER B. A partir de la gare du Nord, c'est la SNCF qui gère la ligne en direction de Saint-Denis et du Stade de France. Concernant le RER A, la RATP gère l'essentiel de la ligne, sauf le tronçon allant de Nanterre-Préfecture à Cergy et Poissy.

Utiliser la ligne D du RER

La RATP appelle ses voyageurs à utiliser la ligne D, qui est opérée par le réseau SNCF, et s'engage à détailler un plan de transport avant 17 heures dès vendredi. Les syndicats appellent à "impacter fortement" la finale de la Ligue des champions pour laquelle une "fan zone" censée accueillir des dizaine de milliers de supporters anglais va également être installée cours de Vincennes, dans l'est de Paris. La finale de la Ligue des champions doit opposer samedi Liverpool au Real Madrid. Initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle a été délocalisée au Stade de France après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La RATP a déjà été agitée cette semaine par trois jours de grève sur son réseau de bus et de tramways, tandis qu'un mouvement plus réduit affectait mercredi trois lignes de métro.