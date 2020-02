Covid-19 : Lufthansa compte couper jusqu'à 25% de ses vols court et moyen-courriers

Lufthansa ne fait pas dans la demi-mesure. Deux jours après avoir annoncé avoir cloué au sol 13 gros-porteurs en raison de la crise du coronavirus, Lufthansa a indiqué ce vendredi qu'elle comptait réduire fortement ses capacités au cours des prochaines semaines,

"En raison de la propagation accélérée du coronavirus", le groupe Lufthansa "pourra réduire jusqu'à 25%" ses "offres de courts et moyens courriers", et immobiliser au sol "23 avions long-courriers", contre seulement 13 actuellement, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'ampleur de ces mesures pourra être revue à la baisse en fonction de "l'évolution de la propagation du virus", précise toutefois la compagnie aérienne.

L'action dégringole en Bourse

Le groupe réfléchit également à la "possibilité" d'introduire "du temps partiel" pour les salariés du groupe. Le cours de l'action de Lufthansa a chuté de près de 21% à la Bourse de Francfort cette semaine, dans un contexte de panique des investisseurs suscitée par l'épidémie.

La compagnie britannique EasyJet a ainsi annoncé vendredi qu'elle annulait déjà des vols et prévoyait d'en supprimer près de 500 entre le 13 et le 31 mars, en majorité depuis et vers l'Italie. "Ces 500 vols environ représentent 11% du volume de vols vers ou depuis l'Italie pour le mois de mars", a affirmé Easyjet, qui a par ailleurs annoncé un gel des recrutements, des salaires et promotions, une réduction des dépenses administratives et une "offre de congés sans solde" à ses salariés.

Le groupe IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, a également annulé des vols vers Milan et va réduire ses dessertes du pays dans les prochains jours. Son directeur général, Willie Walsh, a également annoncé des mesures d'économies et a renoncé à émettre des prévisions de résultat financier pour 2020 en raison de l'épidémie.

Air France effectue de son côté une "légère adaptation [de son] programme" avec certains vols vers Milan, Bologne et Venise "regroupés" ce week-end, mais "aucune décision n'est prise au-delà", a affirmé un représentant de la compagnie. Des mesures d'économies ont été déclenchées. Idem chez KLM

Brussels Airlines va, elle, réduire de 30% ses vols vers Milan, Rome, Venise et Bologne pour les deux prochaines semaines (2-14 mars). La compagnie aérienne belge "constate une tendance générale négative en matière de réservations sur presque tous les marchés européens, mais c'est le nord de l'Italie qui est le plus touché", selon un communiqué.

La compagnie hongroise à bas prix Wizz Air, fortement implantée en Pologne, réduit d'environ 60% ses vols vers l'Italie au départ de Varsovie et de cinq autres villes polonaises, "compte tenu de la baisse d'intérêt pour cette destination".

Les vols vers l'Italie sont en revanche maintenus depuis la Russie, mais Moscou a décidé de suspendre à partir de dimanche son trafic aérien avec la Corée du Sud, où plus de 2.300 cas ont été recensés. Aeroflot (et sa filiale Aurora) et Korea Air ne sont pas concernées par la mesure.

Le patron de Finnair Topi Manner a pour sa part averti que le résultat opérationnel de la compagnie en 2020 serait "significativement plus faible" que l'année précédente en raison d'un "effet négatif sur la demande" et de la difficulté à prévoir l'évolution de la situation.