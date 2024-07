Marqué par des résultats en baisse et les JO, Air France-KLM révise ses objectifs

À l'image de la météo, le printemps n'a pas été radieux pour Air France-KLM et les perturbations vont se prolonger sur l'été, voire jusqu'à la fin de l'année. Après un premier semestre tout juste dans le vert sur le plan opérationnel, marqué par une forte dégradation de la rentabilité par rapport à l'an dernier, et l'annonce il y a quelques semaines d'un « impact négatif sur ses recettes unitaires compris entre 160 et 180 millions d'euros pour la période allant de juin à août » en raison de la tenue des Jeux olympiques à Paris, le groupe français révise ses objectifs annuels.

« Le deuxième trimestre 2024 a confirmé l'émergence d'un environnement de plus en plus difficile pour l'aviation, avec une hausse des prix du carburant et une pression continue sur les coûts. Dans ce contexte, KLM et Transavia ont enregistré une performance stable bien que peu dynamique, tandis qu'Air France a été impactée par des événements exceptionnels, notamment l'effet négatif des Jeux olympiques en juin », a analysé Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM dans un communiqué.

Une capacité plus faible que prévu

Air France-KLM a donc décidé de limiter sa hausse de capacité à 4% sur l'année par rapport à 2023, soit un point de moins que prévu précédemment. Surtout, « le groupe a déjà pris des mesures fortes pour s'adapter à cette situation, avec notamment un gel des embauches et la réduction de coûts supplémentaires », admet le patron d'Air France-KLM. Cela va porter essentiellement sur les embauches de personnel administratif et non opérationnel ou encore les coûts marketing, afin de ne pas compromettre la hausse de capacités pour autant.

À travers ces mesures d'économies, il s'agit notamment de compenser la hausse des coûts unitaires, qui sera plus importante que prévu. Le groupe pensait pouvoir la contenir entre 1 et 2% sur l'année, ce qui aurait nécessité de maîtriser pleinement ces coûts unitaires sur la deuxième partie de l'année après une hausse conséquente au premier semestre (+2,8% par rapport au premier semestre 2023). Ce ne sera pas le cas avec une nouvelle augmentation cet été. La hausse sera donc d'au moins 2% sur l'année selon les prévisions actualisées. La situation est d'autant plus préoccupante que les recettes unitaires ont, elles, reculé de 1,2% au premier semestre.

Rentabilité en berne

Après un premier trimestre compliqué, le printemps n'a pas été suffisamment fort pour compenser le retard pris. Malgré une progression du chiffre d'affaires de près de 5% à 14,6 milliards d'euros, drainée par la hausse du trafic, la rentabilité s'est donc effondrée par rapport à l'an dernier à la même période. La marge opérationnelle a chuté de trois points sur le deuxième trimestre, comme sur le semestre où elle n'est plus que de 0,2%. Les Jeux olympiques ont également joué, avec un impact négatif estimé à 40 millions d'euros pour le seul mois de juin. Ce qui donne un résultat d'exploitation d'à peine 24 millions d'euros contre plus de 400 millions l'an dernier. Le résultat net passe même dans le rouge avec une perte de 314 millions d'euros.

Touché par des coûts non récurrents et des investissements importants, le flux de trésorerie libre (free cash-flow) est également passé en négatif, à -44 millions d'euros. Et la dette nette a progressé de plus d'un milliard d'euros, à 6,2 milliards, notamment en raison d'un recul de la trésorerie de 900 millions d'euros par rapport à la fin de l'année 2023 « principalement dû au paiement du report des charges sociales, retraites et impôts sur les salaires lié à la pandémie ».

Cette dégradation va aussi se répercuter sur le niveau d'investissements nets, qui « seront davantage optimisés », pour un total désormais inférieur à la cible de 3 milliards d'euros initialement prévu.