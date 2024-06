Air France-KLM : 20 ans d'un mariage aux multiples rebondissements

« Air France-KLM est-il un jeune adulte ou un vieil enfant ? ». C'est la question posée par Alexandre Boissy, secrétaire général du groupe, qui préfère la première option. De fait, à 20 ans, Air France-KLM semble avoir atteint une certaine maturité après des années faites de hauts - depuis sa création qui en a fait le premier groupe aérien au monde jusqu'à ses résultats inédits de 2023 - et de bas - lors des crises financières entre 2008 et 2011 et la crise sanitaire.

3 mai 2004 : Air France fait l'acquisition de KLM

La naissance d'Air France-KLM est le fruit d'un enchaînement rapide. Le 9 avril 2003, la loi rendant possible la privatisation d'Air France permet à l'Etat - majoritaire à l'époque - de faire passer sa participation au capital à « un peu moins de 20% », lorsque les conditions du marché le permettront. Cela ouvre, dès lors, la porte des alliances capitalistiques avec d'autres compagnies européennes privées, hostiles à l'idée de passer sous le contrôle d'une entreprise publique. Il ne faut que cinq mois pour qu'Air France et KLM, présidées respectivement par Jean-Cyril Spinetta et Leo van Wijk, signent un accord de rapprochement. Résultat, le 3 mai 2004, à l'issue du succès de l'offre publique d'échange (OPE), la fusion est effective.

La participation de l'Etat est diluée dans le nouvel ensemble, pour tomber à 44% (28% aujourd'hui). Air France est privatisée, et elle devient avec KLM le premier groupe aérien mondial en chiffre d'affaires. Le coup est parfait. KLM est une pépite. Son prix (800 millions d'euros) est dérisoire pour une compagnie forte de plus de 200 avions, et dont la restructuration a déjà été lancée. La fusion débute alors que le trafic repart fortement à la hausse. Le groupe atteint alors des niveaux de bénéfices jamais atteints dans l'histoire d'Air France en 2007-2008 (effacés en 2023).

2008-2016 : le temps des crises

Pourtant, la suite de l'histoire est plus compliquée. La crise qui a suivi l'effondrement de Lehman Brothers en septembre 2008 va mettre fin à cette période dorée. En 2008-2009, pour la première fois depuis 13 ans, Air France est en perte. Il y en aura six consécutives. Le groupe lance plusieurs plans stratégiques successifs. Si KLM redresse la tête, Air France est à la peine. Cela rend la cohabitation entre Français et Néerlandais d'autant plus compliquée. La période sera marquée par la démission du PDG Alexandre de Juniac en avril 2016, malgré un retour dans le vert, puis de son successeur Jean-Marc Janaillac en mai 2018 sur fond de fortes oppositions avec les syndicats français.

Dans le même temps, Air France-KLM recule sur l'échiquier mondial. Le groupe doit faire face à la concurrence qui a réagi. Son principal concurrent, Lufthansa, enchaîne les acquisitions. Entre 2005 et 2009, elle acquiert Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines. Dans le même temps, le ciel américain se consolide avec la naissance de géants issus de la fusion de Delta Air Lines et Northwest Airlines (2008), de United et Continental Airlines (2011), et d'American Airlines et US Airways (2013). Enfin, de nouveaux concurrents sont apparus avec l'émergence des compagnies du Golfe, emmenées par Emirates, et des compagnies chinoises sur le long-courrier et des opérateurs low-cost comme Ryanair et Easyjet sur le marché européen.

2018-2020 : le tournant Ben Smith

La situation évolue véritablement avec l'arrivée en 2018 du Canadien, Benjamin Smith - que tout le monde surnomme « Ben » à l'époque, voire « Ti Ben ». Le désormais ex-numéro 2 d'Air Canada est le premier patron étranger à diriger Air France-KLM. Un choix qui reflète l'influence prise par Delta Air Lines au sein du groupe. Partenaire au sein d'une coentreprise transatlantique depuis 2008, la compagnie américaine est entrée au capital d'Air France-KLM en 2017 aux côtés de China Eastern Airlines, à hauteur de 10% chacune (désormais 2,8% et 4,6% respectivement).

Malgré une opposition de départ, le nouvel homme fort d'Air France-KLM noue des relations apaisées avec les syndicats. Un magicien, disent alors certains. Il sort certes le carnet de chèques, mais le poids des augmentations reste raisonnable, surtout en comparaison de ce qu'a coûté le dernier mouvement de grève.

L'une des réalisations notables de Benjamin Smith se trouve du côté du développement de Transavia France, sur lequel s'était heurté Alexandre de Juniac en 2014 avec une grève de deux semaines des pilotes, soit le plus long mouvement social de l'histoire de la compagnie. Il réussit à faire sauter le plafond de 40 appareils pour Transavia France fixé à l'époque. « Quand je suis arrivé, nous avons réussi à négocier la levée de cette restriction. Désormais, Transavia France peut prendre 100, 200, 300 avions sans qu'il n'y ait de problème. Nous pouvons maintenant aller de l'avant à toute vapeur pour avoir un transporteur à bas prix au sein du groupe capable de desservir marché qu'Air France et KLM ne peuvent opérer », explique-t-il ainsi.

Le patron d'Air France-KLM se confronte, en revanche, au manque d'intégration et de cohésion au sein de son groupe, entre Air France dirigée par Anne Rigail d'un côté, et surtout à KLM menée par l'inflexible Pieter Elbers de l'autre. Les deux compagnies se regardent plus l'une et l'autre qu'elle ne regarde la concurrence. Ce qui empêche alors les services intégrés au niveau du groupe, comme le commercial, la gestion des recettes, le cargo ou la maintenance, de fonctionner de façon pleinement efficace et de réaliser toutes les synergies possibles.

« Je ne le savais pas lorsque je suis arrivé ici et j'ai très vite réalisé que les choses ne fonctionnaient pas aussi bien qu'elles l'auraient dû. Nous avons donc passé les six dernières années à essayer d'améliorer la situation », analyse-t-il a posteriori.

2020-2021 : le choc du Covid

2019 est une année record pour le transport aérien et Air France-KLM profite de la croissance, même si la rentabilité reste faible, en particulier chez Air France. Mais en mars 2020, tout s'arrête, l'épidémie de Covid-19 devient une pandémie mondiale. Les compagnies annulent leurs vols en pagaille, les frontières se ferment et les confinements surgissent. Le coup est rude pour Air France-KLM. Le groupe perd 25 millions d'euros par jour. Plus de 10 milliards d'euros s'envolent en l'espace de deux ans et le groupe doit reconstituer ses fonds propres, négatifs de plusieurs milliards d'euros.

Ce sont les Etats français et néerlandais qui viennent à la rescousse au travers de différents mécanismes de prêts, puis de deux recapitalisations successives en avril 2021 et mai 2022. Les différents actionnaires sont dilués au cours de l'une et/ou l'autre de ces deux opérations, mis à part l'Etat français qui monte à 28% du capital et CMA CGM (devenu depuis actionnaire de La Tribune) qui fait une entrée fracassante en s'arrogeant 9% des actions en 2022.

2022-2024 : le redressement post-crise

Depuis, Air France-KLM redresse largement la tête sur le plan opérationnel et financier. Après avoir renoué avec les bénéfices en 2022, grâce à un été record, Air France-KLM réalise une année 2023 avec une rentabilité en forte progression. Et, une fois n'est pas coutume, c'est bien la compagnie française qui tire le groupe vers le haut, tandis que sa consœur néerlandaise éprouve plus de difficultés. Air France atteint un niveau de rentabilité record, là où KLM reste loin de ses niveaux d'avant la crise sanitaire.

Benjamin Smith met aussi à son actif l'installation de relations normalisées au sein d'un groupe plus intégré, avec une gouvernance capable d'imposer sa stratégie. En particulier du côté de KLM où le départ du directeur général Pieter Elbers, révélé par La Tribune en janvier 2022, lui laisse le champ libre. Pour autant, des améliorations sont encore possibles. « Nous faisons encore beaucoup de choses en double, entre, au sein du groupe. [...] Nous avons encore beaucoup de fonctions, de méthodes de travail, d'équipements et de processus obsolètes qui n'ont jamais été correctement alignés entre les deux principaux transporteurs. Et cela doit être fait », admet volontiers le dirigeant.

Après vingt ans d'existence, Air France-KLM est ainsi dans une situation plutôt favorable, d'autant que Benjamin Smith se montre très confiant dans le modèle de KLM, le développement de Transavia ou encore la capacité d'attraction du marché français, même s'il déplore des éléments comme les politiques restrictives à Amsterdam qui annihile toute possibilité de croissance majeure ou le manque de praticité de l'aéroport de Paris-CDG, « très difficile à opérer pour une compagnie réalisant du trafic en connexion ». De son côté, Anne Rigail, directrice générale d'Air France, met en avant la puissance du réseau basé sur les deux hubs et offrant d'importantes synergies, tout comme la force d'avoir trois marques complémentaires.

Steven Zaat, directeur financier d'Air France-KLM, insiste pour sa part sur le fait que le groupe a progressé pendant ces vingt années : « En 2004, nous étions une société qui pesait 19 milliards d'euros de chiffres d'affaires, nous sommes maintenant à 30 milliards. La rentabilité était inférieure à 600 millions d'euros, contre 1,7 milliard. Nous avions une dette nette de 10 milliards d'euros qui est maintenant de 5 milliards. Si vous regardez ce parcours, nous avons eu des avancées significatives chaque année. »

2024 et au-delà : les prochains objectifs

« La prochaine étape pour nous est d'atteindre un niveau de rentabilité plus soutenu », a indiqué Benjamin Smith, lors d'une rencontre avec la presse. Objectif affiché, parvenir à une marge opérationnelle de 8% dans les deux à trois ans à venir, après « le grand saut » de l'an dernier qui a mené le groupe à près de 6%. Des objectifs qui devront être conjugués avec les impératifs de la décarbonation, qui mobiliseront plusieurs milliards d'euros d'investissements principalement pour le renouvellement de la flotte et l'achat de carburants d'aviation durables (SAF).

En parallèle, le dirigeant affiche sa volonté de poursuivre la croissance du groupe, conscient que les possibilités de croissance organique offertes par le marché européen sont limitées.

« Il est évident que nous ne voulons pas être marginalisés du point de vue de la taille pour pouvoir rester pertinents. [...] Avec des concurrents de plus en plus grands, nous recherchons des opportunités de consolidation », déclare Benjamin Smith.

Un premier mouvement a été opéré à l'automne dernier pour s'arroger près de 20% du capital de SAS - avec la volonté d'aller au-delà pour devenir actionnaire de référence -, grâce à l'appui du fonds financier Castlelake. La prochaine cible s'appelle TAP Portugal, même si Benjamin Smith reste prudent avant d'engager toute opération capitalistique. Convaincu que la prise de participation d'Air France dans Alitalia, qui s'est soldé par un cuisant échec, a pesé sur le redressement de la compagnie française, il juge que « si cela met trop de risques sur notre capacité à atteindre 8%, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse ».