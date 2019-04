Menace de grève nationale : les pilotes du SNPL décalent (un peu) leur préavis

La menace d'une grève nationale des pilotes de ligne français est légèrement décalée. Le 5 avril dernier, le SNPL (syndicat national des pilotes de ligne) avait déposé un préavis de grève pour la période du 6 au 11 mai pour protester contre la menace qui pèse sur le maintien de la représentativité spécifique des pilotes au sein d'une branche du transport aérien que le syndicat des pilotes redoute de voir apparaître dans la loi sur les mobilités (LOM).

Le syndicat s'oppose en effet à la création d'une branche du secteur (dans laquelle ils seraient dilués) qui négocierait tous les sujets spécifiques aux pilotes. Par ailleurs, le SNPL redoute que ne soit remise en cause également leur caisse de retraite spécifique, la CRPN (caisse de retraite du personnel navigant), à l'occasion de la réforme des retraites qui se profile. Ce lundi 29 avril, le SNPL a, selon nos informations, décalé d'une semaine son préavis déposé à Matignon et aux ministères des transports et du travail.

Loi LOM

Dans un courrier envoyé aux responsables de toutes les compagnies aériennes françaises et étrangères basées en France, le syndicat des pilotes a indiqué avoir prévenu le gouvernement que la période du préavis s'étendait désormais du mardi 14 mai à 00h01 (heure de Paris) au dimanche 19 mai 2019, 23h59 (heure de Paris). Interrogé par La Tribune, le SNPL a confirmé cette information.

Ce décalage semble davantage résulter d'une modification du calendrier d'examen de la LOM que d'une quelconque avancée des discussions avec le gouvernement. Un référendum a été lancé pour autoriser la direction du SNPL à prolonger le conflit au-delà de six jours et à valider la stratégie sur les retraites.