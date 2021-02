Modernisation de l'Aéroport Lille-Lesquin  : où en est le projet  ?

Il y a encore beaucoup à faire! C'est en substance le message contenu dans le premier avis de l'Autorité environnementale, émis sur le projet de modernisation de Lille-Lesquin. L'organe étatique, compétent en matière d'environnement, a répondu, comme à son habitude, de façon très pointue aux multiples questions du maitre d'ouvrage. De la protection de l'air à l'eau, en passant par les sols, le climat, la biodiversité mais également le bruit, ce premier cadrage préalable à l'étude d'impact été revu dans les moindres détails.

Christophe Coulon, président du SMALIM (Syndicat mixte des aéroports de Lille et de Merville, composé de la Région Hauts-de-France, de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et de la Communauté de communes Flandre Lys) et vice-président du conseil régional des Hauts-de-France, ne se montre pas inquiet outre mesure sur les nombreux points à revoir listés dans ce document: « Ce rapport est très bon, il est critique et exigeant : nous avons soumis une méthodologie de travail en motivant nos choix et en retour, l'Autorité environnementale nous a aidés à y voir plus clair sur notre manière de procéder ».

Opportunité du projet

Car même si certains constats de l'Autorité sont sans appel, l'élu se félicite avant tout que l'opportunité intrinsèque du projet ne soit pas remise en cause, ce qui aurait été autrement plus catastrophique : « Globalement, l'Autorité nous demande de nous projeter plus dans le futur, le bien-fondé de la modernisation n'est absolument pas remis en cause ».

Ce n'est pas exactement le point de vue de Stéphane Baly, challenger de Martine Aubry lors des dernières élections municipales à Lille, élu...