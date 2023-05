Nouvel actionnaire de Green Aerolease, la Banque des territoires veut faire décoller l’aviation électrique

Via une levée de fonds de 12 millions d’euros, la Banque des territoires devient actionnaire minoritaire de Green Aerolease, aux côtés d’investisseurs privés. La société bretonne de location d'avions électriques et de services annexes veut agrandir sa flotte dédiée à la formation avec 70 appareils en 2024. En outre, elle désire préparer l’adoption d’un mode de transport de passagers plus respectueux de l’environnement.