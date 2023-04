Projet de loi industrie verte : au-delà des propositions, quel projet de société ?

Le document partagé est riche, néanmoins à sa lecture on sent un besoin palpable de clarifier la vision de société et les ambitions portées à travers ces vingt-neuf mesures. Celles-ci ont été construites sur la base d'une large consultation, mais leur lecture rappelle étrangement l'adage « qui trop embrasse mal étreint ». Le manque de liant perceptible entre les propositions questionne : dans quel projet de société s'inscrira cette loi ? En effet, l'enjeu est bien de mettre l'industrie au service d'un projet de société, pas de réindustrialiser pour réindustrialiser.

La nécessité de porter une vision environnementale au-delà de la décarbonation

Autre point de questionnement : la définition même de ce que l'on entend par « industrie verte ». Derrière ce terme, certes séduisant, se cachent un coût financier concret pour les entreprises et un coût social non-négligeable de certaines transitions industrielles (ex. passage du véhicule thermique au véhicule électrique). Pour limiter l'impact de ceux-ci, il convient d'anticiper immédiatement les conséquences concrètes de l'orientation choisie. Par ailleurs, il ne faudrait pas que sous couvert de l'industrie « verte » se voient ostracisées les industries lourdes, alors que celles-ci sont un véritable pilier de notre souveraineté.

Nous pouvons également nous questionner sur les ambitions environnementales que nous défendons à travers cette loi. La France commence à peine à donner une place centrale à la décarbonation qui, si elle demeure absolument nécessaire, est loin d'être suffisante pour limiter le réchauffement climatique.

Raréfaction des ressources en eau, effondrement de la biodiversité, pollution en raison des microplastiques sont des sujets vitaux pour notre avenir. La loi se limite à une timide mesure sur l'industrie circulaire, tandis que le terme « recyclage » n'est employé que deux fois sur 43 pages de propositions.

Dans un monde du jetable, nous devons repenser intégralement la manière de concevoir pour aller vers des produits nativement réparables, recyclables, donc durables. Faire évoluer la façon de produire pour réduire l'emprise au sol des sites de production et leurs impacts environnementaux, changer nos habitudes de consommation pour s'éloigner de l'ère des produits abondants, de courte durée et à faibles prix, sont deux piliers presqu'absents du projet de loi.

Nous devons aller vers davantage de sobriété et de frugalité, et tout ne viendra pas des consommateurs contrairement aux idées préconçues. Si le mot sobriété apparaît une fois dans le document, celui de frugalité n'y est pas mentionné. Notre logiciel doit donc encore évoluer en profondeur pour construire des politiques publiques intégrant les limites du monde dans lequel nous évoluons.

Créer un écosystème favorable à la réindustrialisation

Les propositions sous-estiment la nécessité de penser les usines dans un écosystème. Il n'y aura pas de réindustrialisation pérenne sans capacité à innover et à transformer nos innovations en produits, sans énergie décarbonée, abondante, à prix contrôlé et sans infrastructures pour assurer la logistique des matières et des produits.

Il n'y a aucune occurrence sur le mot « innovation » alors même qu'il est impossible d'affronter les défis auxquels nous sommes confrontés sans innover et sans renouveler en profondeur nos pratiques. Enfin, les propositions n'abordent pas du tout la nécessité de territorialiser les politiques publiques et l'articulation entre l'Union européenne, l'État et les collectivités territoriales.

Renforcer la diversité des parcours et des profils dans l'industrie

Aspect intéressant du texte : un quart des 29 propositions concerne les sujets liés à la formation, aux talents et à la diversité. Cela paraît évidemment opportun quand on connaît les tensions de recrutement majeures qui touchent l'industrie aujourd'hui, et ce chômage qui donne bien du fil à retordre à nos hauts fonctionnaires.

On ne peut tout simplement plus se priver d'une partie des talents. Plus de femmes, plus de mixité sociale doivent trouver leur place dans toutes les strates de l'industrie. La clé : l'application de cette loi devra favoriser la reconnexion entre l'offre et la demande d'emploi, où la rencontre n'aura tout simplement pas lieu.

Faire de l'industrie un pilier central de notre projet de société

L'ambition de réindustrialiser est centrale et c'est une nécessité absolue. Néanmoins, dans cet élan presque vital, nous oublions collectivement de nous poser une question : quel projet de société voulons-nous construire ? L'argument défendu par Bruno Le Maire « Une usine qui ferme en France, c'est un bureau local du Front National qui ouvre » est loin d'être suffisant pour convaincre nos concitoyens de la nécessité de soutenir la réindustrialisation.

Nous avons besoin d'une vision qui donne l'envie et les arguments à une nation de se mobiliser derrière son industrie, de rêver et de construire ensemble des projets qui dépassent les querelles de chapelle et les ambitions individuelles. L'industrie peut-être notre ciment sociétal, à la condition d'être capable de penser la vision avant de penser les mesures techniques.