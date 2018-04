Résultats solides mais en baisse pour Air Caraïbes

Résultats solides une nouvelle fois pour Air Caraïbes en 2017. La compagnie du groupe Dubreuil, a en publié ce lundi un bénéfice net de 12 millions d'euros après impôts et intéressement (de 4.369 euros pour chacun des 1.080 salariés) pour un chiffre d'affaires de 437,8 millions (en hausse de 15,27%), tiré par une croissance du trafic (+8%). La marge d'exploitation ressort quant à elle à 6%.

« Les performances d'Air Caraïbes en 2017 illustrent une nouvelle fois la solidité et la pertinence de notre modèle et de notre offre. L'arrivée de deux nouveaux A350 en 2017, et d'un A330 en réserve opérationnelle, portant la flotte totale long-courrier à 8 Airbus 330 et 350, témoignent de la confiance de la compagnie dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa croissance, au bénéfice de ses clients et de ses équipes que je remercie », a déclaré Marc Rochet, président du directoire d'Air Caraïbes jusqu'à fin mars, aujourd'hui directeur général de Groupe Dubreuil Aéro (GDA), une autre filiale du groupe Dubreuil dans laquelle il continue de participer à la définition de la stratégie des compagnies aériennes du groupe Dubreuil qui compte aussi French Bee.