Ryanair frappe un grand coup en passant une commande pharaonique de 300 Boeing 737 Max-10

Ryanair frappe une nouvelle fois un grand coup. Habituée depuis une vingtaine d'années aux commandes d'avions pharaoniques, la compagnie aérienne low-cost irlandaise a annoncé ce mardi une commande colossale de 300 nouveaux Boeing 737-MAX-10, dont 150 fermes et 150 en option, pour un prix catalogue « évalué à plus de 40 milliards de dollars ». Un prix que ne payent jamais les compagnies aériennes, certaines pouvant obtenir des rabais pouvant atteindre 50%. Et que n'a évidemment pas payé Ryanair qui avait mis fin en septembre 2021 aux discussions avec Boeing au motif que le prix proposé par le constructeur américain était trop élevé. Cette fois, le patron du groupe aérien, Michael O'Leary, s'est réjoui que le prix soit moins élevé que lors des précédentes négociations. Ce à quoi Dave Calhoun, directeur général de Boeing a répondu que le prix était suffisant.

Une machine guerre

Avec cette commande, Ryanair s'est donc engagée sur une nouvelle version du 737 MAX, le 737 MAX 10. L'avion est pourtant encore en développement et ne devrait pas arriver avant 2024. Il a même failli être annulé l'an dernier en raison de problèmes dans le processus de certification. Pourtant, cela ne devrait pas poser de problème à la compagnie irlandaise qui se projette sur la prochaine décennie avec cet appareil. Comme l'a indiqué Michael O'Leary pendant une conférence de presse, elle entend recevoir ses premiers exemplaires en 2027 avec des livraisons jusqu'en 2033.

D'une capacité de 228 sièges, ces monocouloirs offrent en effet 21% de sièges supplémentaires par rapport aux 737 NG (189 sièges), l'avant-dernière génération de 737 lancée dans les années 1990. De quoi baisser fortement les coûts au siège de la compagnie à bas prix. D'autant qu'ils « consomment 20% de carburant en moins », a fait valoir Michael O'Leary. Le tout en faisant deux fois moins de bruit. Avec ces avions, Ryanair va disposer d'une véritable machine de guerre par rapport à ses concurrents. « Ryanair a une capacité inégalée pour remplir des sièges supplémentaires », a précisé le patron de Ryanair. La compagnie va ainsi pouvoir renforcer ses principales lignes sans avoir à ajouter des vols ou se soucier d'éventuelles limitations du nombre de mouvements (ce à quoi elle est moins sensible que d'autres en opérant depuis des aéroports secondaires).

Une flotte sans cesse rajeunie

Ce contrat va donc prendre le relais du carnet de commandes actuel, qui comprend des livraisons jusqu'en 2025. Il va permettre notamment de renouveler en grande partie la flotte. La moitié de ces 737 MAX 10 doivent ainsi remplacer une partie des 737 NG, version précédente du 737 qui compose encore la majorité de la flotte de Ryanair avec plus de 400 exemplaires. Conformément aux principes du low cost, la compagnie mise sur une flotte jeune avec un fort renouvellement pour optimiser les coûts de maintenance tout en conservant une valeur résiduelle élevée pour ses appareils. L'âge moyen de sa flotte est inférieur à 9 ans

Cette commande contraste avec la tendance à l'œuvre avec la reprise du trafic. La compagnie a tout d'abord commencé par reconstituer ses forces avec l'arrivée des MAX dans sa flotte en 2021. Après avoir réduit sa flotte pour faire face à la pandémie. Et depuis l'an dernier, elle a repris le chemin de la croissance, dépassant les chiffres pré-crise. Ryanair a d'ailleurs transporté 168 millions de passagers lors de son exercice 2022-2023, qui s'est achevé en mars. C'est 15 millions de plus que lors de l'exercice 2018-2019.

Cette volonté de croissance de la flotte devrait encore se poursuivre cette année au vu de la forte demande actuellement à l'œuvre, avant de s'atténuer. Comme l'annonce lui-même Michael O'Leary, Ryanair va faire une (petite) pause dans sa croissance entre 2025 et 2027, c'est-à-dire entre l'arrivée des derniers 737 MAX 8-200 et des premiers 737 MAX 10. Il justifie tout d'abord cette décision par le manque de créneaux de livraison disponibles chez Boeing, mais indique aussi la nécessité pour Ryanair de former des pilotes, des personnels de cabine et des ingénieurs pour mettre en œuvre cette flotte. 10.000 emplois doivent ainsi être créés entre 2027 et 2033. Il glisse également que cette réduction temporaire des dépenses d'investissement va permettre d'améliorer la génération de cash.

300 millions de passagers en 2034

Malgré ces éléments de pondération, cette nouvelle commande va néanmoins pleinement servir les ambitions de croissance de Ryanair. La compagnie n'a pas renoncé à s'accaparer le quart du trafic européen dans la prochaine décennie. Elle vise une croissance de pas moins de 80 % de son trafic sur les 10 années à venir, avec 300 millions de passagers par an d'ici mars 2034. Et elle va pour cela s'appuyer sur la capacité supplémentaire offerte par les 737 MAX 10.

