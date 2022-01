Le Boeing 737 MAX arrive en France : Ryanair base deux appareils à Beauvais

Le Boeing 737 MAX opère désormais en France. Bien qu'aucune compagnie française n'ait commandé l'appareil, la low cost irlandaise Ryanair a fait l'acquisition de 210 exemplaires et vient d'en baser deux sur l'aéroport de Beauvais. Une première dans l'Hexagone pour l'avion au passé dramatique. L'évènement a été célébré par les équipes de la compagnie comme de l'aéroport, mais la communication s'est voulue relativement discrète sur le modèle de l'appareil.

Dans un communiqué commun, Ryanair et l'aéroport de Beauvais ont annoncé l'arrivée de deux nouveaux appareils - des 737-8200 "Gamechanger" - en remplacement des deux 737 NG (Next Generation, version du 737 développée dans les années 1990) basés, chacun insistant particulièrement sur le bénéfice environnemental apporté par ce renouvellement de flotte.

Jason Mc Guinness, directeur commercial de Ryanair, a ainsi mis en avant les "4 % de sièges supplémentaires, 16 % de consommation de carburant en moins et une réduction de 40 % des émissions sonores". De son côté, Michel Peiffer, président du directoire de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), a salué "l'engagement environnemental de la compagnie Ryanair qui rejoint notre volonté d'améliorer significativement l'empreinte de notre activité. Ce partenariat respectueux amène à des résultats bénéfiques pour tous."

Le Gamechanger est un MAX

Pour autant, l'ensemble des acteurs s'est bien gardé d'évoquer le 737 MAX. Pourtant, le 737-8200 "Gamechanger" est bel et bien un MAX. Pour être exact, il s'agit d'une version haute densité du 737 MAX 8 développée pour répondre aux besoins de Ryanair. Elle permet d'emporter jusqu'à 202 passagers sur une seule classe. Cette version a été certifiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en avril 2021, quelques mois après qu'elle ait validé le retour en service du 737 MAX en Europe.

Si Boeing parle bien du 737 MAX 200 (ou parfois du MAX 8-200), Ryanair se montre plus discret. Suite à l'accident d'Ethiopian Airlines en 2019, la presse avait pointé le fait que la mention "MAX" ait disparu des avions irlandais au profit de "8200".

Pour rappel, la carrière du 737 MAX a été mise pendant près de deux ans entre parenthèses, suite à deux accidents mortels en octobre 2018 et mars 2019. Le système anti-décrochage MCAS de l'appareil avait été mis en cause dans les deux catastrophes. Interdit de vol pendant près de deux ans, il a repris ses vols opérationnels fin 2020, après des modifications opérées par Boeing sous le contrôle drastique des autorités américaines et mondiales. Le 737 MAX a même repris une carrière commerciale avec plusieurs centaines d'avions commandés l'an dernier.