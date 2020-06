Ryanair : un prix plancher des billets d'avion, "c'est la Corée du Nord" (Edward Wilson, CEO)

[Edward Wilson, DG de Ryanair. Crédit photo: François Lenoir / Reuters]

LA TRIBUNE - Après trois mois d'arrêt, Ryanair reprend ses vols le 1er juillet prochain. Quelle capacité prévoyez-vous de remettre en ligne cet été ?

EDWARD WILSON - Nous remettons 40% de nos capacités en juillet et 60% en août. Nous espérons atteindre un coefficient d'occupation de 50-60% fin août, contre 94% en temps normal. Les gens sont restés chez eux pendant trois mois et ne vont recommencer à voyager que progressivement. Les réservations sont néanmoins très encourageantes, mais elles le sont à des tarifs très bas. L'important est de reprendre les vols.

Que représente la France dans ce programme estival ?

La plupart des destinations sont couvertes. Nous rouvrons 170 lignes cet été, de et vers 27 aéroports français, dont 36 lignes à Marseille, 20 à Bordeaux, et 10 à Toulouse. Les réservations montrent que la France est l'une des destinations les plus recherchées par les voyageurs européens. Parmi les réservations effectuées par les clients français, le Portugal, l'Espagne et l'Italie sont les destinations les plus demandées. Nous avons des avions basés à Marseille, Bordeaux et Toulouse. Leur nombre en opération a temporairement diminué.

Au-delà des deux mois d'été, comment voyez-vous la prochaine saison hiver?

L'hiver sera impitoyable pour le transport aérien. Avec une reprise de l'activité en été, le temps laissé aux compagnies aériennes pour se refaire est très court et ne permettra pas de "subventionner" les opérations pendant l'hiver. Cette période, déjà difficile pour le secteur du transport aérien, le sera certainement davantage cette année. Nous avons perdu 200 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2020-2021(avril-juin), nous ne mettons en moyenne que 50% de notre offre en juillet et août, aussi est-il difficile aujourd'hui de dire quelle capacité nous mettrons en ligne cet hiver. Il est également difficile de prédire le retour du trafic à son niveau d'avant la crise, sauf à dire qu'il se rétablira avec des tarifs beaucoup plus bas et une rentabilité plus faible. Nous concernant, nous voulons revenir au trafic qui était le nôtre avant la crise le plus rapidement possible. Certes, l'été sera compliqué, mais Ryanair est une entreprise solide. Nous ajustons notre base de coûts. Nous sommes dans une situation meilleure que d'autres compagnies aériennes sous-capitalisées dont la seule issue pendant cette crise est de réduire la voilure.

En France, le groupe Air France va réduire son offre. Avez-vous l'intention de vous développer dans l'Hexagone ?

Quand nous nous développons, nous faisons une étude stratégique de la rentabilité des routes et des bases d'exploitation que nous avons identifiées afin de nous positionner sur les marchés les plus rentables. Beaucoup d'éléments jouent sur la compétitivité. Les taxes en particulier. Si les taxes diminuent en France, cela encouragera à développer le trafic. Dans le cas présent, la décision du gouvernement français de favoriser les compagnies aériennes françaises en ne faisant payer certaines taxes qu'aux compagnies étrangères est une mauvaise nouvelle pour la France parce que cela va pousser les compagnies étrangères à se développer dans d'autres pays. Des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne dépendent...