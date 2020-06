Quarantaine à l'arrivée sur le sol britannique : British Airways, EasyJet et Ryanair attaquent en justice le gouvernement

Toutes les arrivées par terre, mer et air, sont concernées par cette quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni et mise en place depuis lundi par le gouvernement. (Crédits : Peter Nicholls)

Toutes les arrivées par terre, mer et air, sont concernées... Les compagnies aériennes britanniques estiment, dans un communiqué commun, que la quarantaine en place depuis lundi pour au moins trois semaines "va avoir un effet dévastateur sur le tourisme britannique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois".