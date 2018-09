Uber débarque dans trois villes du sud de la France

Malgré ses difficultés avec les autorités, Uber poursuit son bonhomme de chemin en France. La plateforme de réservation de voiture avec chauffeur (VTC) arrive dès lundi 17 septembre à Aix-en-Provence, Avignon et Toulon, portant ainsi à 15 le nombre de villes françaises où ses chauffeurs opèrent. Des tests, menés cet été, ont convaincu la filiale française de s'implanter dans ces trois nouveaux marchés:

"Six cents chauffeurs ont réalisé leur activité avec nous cet été dans ces trois villes et nous y avons enregistré 40.000 demandes de courses", précise Steve Salom au JDD, avant d'ajouter: "Et d'ici la fin de l'année nous ouvrirons une autre métropole française".