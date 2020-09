Une écotaxe de 4 milliards d'euros : le scénario noir qui hante le transport aérien français

(Crédits : Reuters)

Un projet de loi sur les propositions encore non traitées de la convention citoyenne pour le climat devrait être déposé d'ici à fin septembre. La semaine dernière, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a présenté aux différents acteurs du transport aérien une étude d'impact des propositions de la convention citoyenne. La mesure choc d'augmenter considérablement l'écocontribution ferait grimper son coût de 4 milliards d'euros (sur la base du trafic de 2019) et provoquerait la suppression de 120.000 et 150.000 emplois. Les professionnels du secteur seront prochainement auditionnés.