Alimentation : le modèle de C'est qui le Patron ? ! fait des émules

En octobre 2016, quand la première brique de lait de C'est Qui Le Patron?! est arrivée dans les supermarchés, le succès a été aussi massif que la surprise. En une année, 33 millions de litres de lait ont été vendus: bien au-delà des ambitions des co-lanceurs de l'initiative, Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier, qui en visaient à peine 5 millions.

Quatre ans plus tard, la "marque des consommateurs" qui, via des consultations de citoyens, élabore ses cahiers des charges et le "juste prix" ainsi payé aux producteurs, peut s'enorgueillir d'avoir séduit 16 millions d'acheteurs, avec plus d'une vingtaine de produits dans les rayons, de la baguette au poulet en passant par les oeufs et les sardines. À une époque où les citoyens demandent de plus en plus des comptes sur ce qu'ils mangent et sur comment est dépensé leur argent, son modèle participatif est aussi de plus en plus imité, en France comme à l'international.

Une dizaine d'initiatives cautionnées à l'étranger

Depuis le lancement de la marque dans l'Hexagone, C'est Qui Le Patron?! (CQLP) a ainsi été sollicitée de toutes parts par des acteurs souhaitant développer le concept à l'étranger, témoigne Nicolas Chabanne. Une nouvelle surprise pour lui et pour son équipe, après celle représentée par le succès français:

"C'était inattendu car nous n'étions pas préparés pour un développement ailleurs qu'en France", explique-t-il.

Le constat du caractère citoyen de ces demandes, ainsi que la conscience qu"élargir la famille des consommateurs français"ne pouvait qu'en...