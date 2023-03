Comment Cereapro permet aux agriculteurs de vendre leur récolte en temps réel

Suivre en direct les cours du marché des céréales sur Euronext Paris, recevoir des alertes, et commercialiser blé, maïs et colza directement sur son tracteur. C'est possible depuis quelques semaines grâce l'application Cereapro.

Le négociant en ligne de céréales a ainsi ajouté une corde supplémentaire avec l'objectif de permettre aux agriculteurs de gagner en réactivité sur un marché rendu très volatil depuis le conflit ukrainien en février 2022.

« La guerre entre deux pays producteurs majeurs de blé, la Russie et l'Ukraine, a bousculé le marché des céréales, explique Pierre-Antoine Foreau, fondateur de Cereapro. Après avoir doublé il y a un an, en raison d'une offre largement inférieure à la demande, les prix sont aujourd'hui presque revenus à la normale. Grâce à notre application, les agriculteurs peuvent réagir instantanément à de nouvelles fluctuations ».

« En quelques clics, l'agriculteur peut vendre sa récolte »

Créée en 2016 à Chartres, en Eure-et-Loir, sous l'appellation Comparateuragricole.com par deux jeunes ingénieurs agro, Pierre-Antoine Foreau et Vincent Guilhem, tous les deux fils d'agriculteurs, la société rebaptisée six ans plus tard Cereaporo ambitionnait dès le départ d'initier la transition digitale du négoce céréalier dans l'Hexagone.

Ce segment, qui compte environ 400 acteurs, coopératives et négociants, restait opaque et peu réactif. Via un site Internet, le nouveau négociant 4.0, qui a levé 1,5 million d'euros en 2017 auprès du fonds régional Loire Valley Invest, mise au contraire sur la transparence, avec les cours des matières premières consultables en direct. S'y ajoute la rapidité des transactions et du paiement.

« En quelques clics, l'agriculteur peut vendre sa récolte de l'année précédente, indique le PDG de Cereapro. Après avoir intégré les coûts de logistiques et de transport, notre algorithme délivre un prix. De surcroît, nous lui assurons un paiement sous quinze jours, avant même que la marchandise soit acheminée chez le client. Les délais de règlement étaient auparavant d'environ trois mois ».

170 millions d'euros de chiffre d'affaires

Cette démarche « disruptive » a permis au nouvel entrant de devenir rapidement un acteur clé du négoce céréalier. En quelques années, Cereapro s'est constitué un portefeuille de 4.500 clients, disséminés dans toute la France. Outre la Beauce, première plaine européenne de céréales, ils sont issus des autres zones de grandes cultures, l'Ile-de-France, l'Oise et la Somme, la Marne ainsi que la Normandie.

A la clé, un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros en 2022 pour Cereapro, qui a servi d'intermédiaire à la commercialisation de quelque 430 000 tonnes de céréales auprès des groupes de meunerie et les transformateurs. La société emploie désormais 25 collaborateurs. Elle a fait entrer dans l'intervalle la Société coopérative agricole d'Eure et Loir (Scael) dans son capital.

220 millions d'euros de recettes prévues en 2023

Figurant selon Pierre-Antoine Foreau dans le Top 5 des négociants céréaliers français, Cereapro envisage de monter encore d'un cran en 2023. Avec 300.000 agriculteurs céréaliers présents dans l'Hexagone, les gisements de progression sont importants. Outre le lancement de son application mobile, la société prévoit notamment d'améliorer significativement ses circuits logistiques et de transport afin d'augmenter le tonnage de matières premières achetées.

Cereapro espère ainsi atteindre 500.000 tonnes pour la dernière récolte (juin 2022 à juin 2023). La société table également sur une croissance de la vente de semence et d'engrais effectuées auprès de ses clients. Ses projections de recettes pour 2023 s'établissement désormais de 220 millions d'euros.