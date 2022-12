COP15  : accord historique obtenu pour mieux protéger la biodiversité de la planète

L'appel du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui avait appelé les nations participantes à conclure un « pacte de paix avec la nature », a été entendu. Les pays du monde entier ont adopté lundi un accord historique à Montréal après quatre années de négociations difficiles. Un texte validé par plus de 190 États sous la présidence chinoise de la COP15.

La Chine, qui assure la présidence de la COP15, est parvenu à trouver un consensus sur un texte de compromis qui intègre des avancées sur les zones à protéger et sur le déblocage de nouveaux moyens financiers pour les pays du Sud.

Le texte en question retient l'objectif de protéger 30% de la planète d'ici 2030 et de débloquer 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. Cette cible, la plus connue de la vingtaine de mesures, a été présentée comme l'équivalent pour la biodiversité de l'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. A ce jour, 17% des terres et 8% des mers sont protégées. Il donne également des garanties pour les peuples autochtones, gardiens de 80% de la biodiversité subsistante sur Terre.

Satisfaction des ONG

« L'accord a été adopté », a déclaré Huang Runqiu, le président chinois de la COP15, lors d'une séance plénière organisée en pleine nuit devant une assemblée de délégués aux traits tirés par la fatigue. « Nous avons ensemble franchi un pas historique », a de son côté salué Steven Guilbeault, le ministre de l'Environnement du Canada.

Les ONG engagées pour la biodiversité ont également affiché leurs satisfactions. « Les élans, les tortues de mer, les perroquets, les rhinocéros, les fougères rares font partie du million d'espèces dont les perspectives d'avenir seront considérablement améliorées » par cet accord a déclaré Brian O'Donnell, de l'ONG Campaign for nature. « Protéger au moins 30% des terres et des mers d'ici 2030 est la nouvelle étoile polaire que nous utiliserons pour naviguer vers le rétablissement de la nature », a expliqué Masha Kalinina de l'ONG Pew Charitable Trusts.

La question financière est restée jusqu'au bout au cœur des débats

Les discussions ont bien failli achopper sur la question financière, restée jusqu'au bout au cœur des débats même pendant la session plénière d'adoption avec des objections de plusieurs pays africains. Comme lors des discussions sur le climat en Egypte en novembre, cela a créé des tensions entre pays riches et pays du Sud.

En échange de leurs efforts, les pays les moins développés réclamaient aux pays riches 100 milliards de dollars par an. Soit au moins 10 fois l'aide internationale actuelle pour la biodiversité. Outre les subventions, les pays du Sud poussaient aussi fortement à la création d'un fonds mondial consacré à la biodiversité - une question de principe - à l'image de celui obtenu en novembre pour les aider à affronter les dégâts climatiques.

Sur ce dossier, la Chine propose donc d'atteindre « au moins 20 milliards de dollars » d'aide internationale annuelle pour la biodiversité d'ici 2025 et « au moins 30 milliards d'ici 2030 ».

(Avec AFP)