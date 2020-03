Coronavirus : le Etats-Unis assouplissent leurs normes environnementales

"Un permis de polluer". Depuis la fin de semaine dernière, les associations américaines de protection de l'environnement ne décolèrent pas. En cause: la décision de l'administration Trump d'assouplir les normes environnementales, permettant aux raffineries, centrales à charbon ou usines chimiques de polluer, air et eau, sans aucun contrôle ni sanction. Une mesure temporaire, assure l'Environmental Protection Agency (EPA), alors que l'épidémie de coronavirus se propage rapidement dans le pays.

"Au lieu de tout faire pour rendre notre pays plus sain en ce moment, l'administration tire profit d'une crise sanitaire sans précédent pour faire des cadeaux aux pollueurs qui menacent la santé publique", dénonce Gina McCarthy, patronne de la puissante association Natural Resources Defense Council (NRDC). "Nous pouvons comprendre le besoin de flexibilité en période de crise mais cette initiative éhontée constitue une abdication de la responsabilité de l'EPA à protéger notre santé", ajoute cette ancienne administratrice de l'EPA.

100 normes assouplies ou supprimées

La suspension des sanctions est une première depuis la création de l'autorité de protection en 1970, notent plus d'une cinquantaine de défenseurs de l'environnement dans un courrier adressé à l'EPA. Et il est particulièrement "irresponsable", poursuivent les signataires, de permettre aux industries de polluer encore davantage alors même que le coronavirus s'attaque au système respiratoire. "L'émission potentiel de polluants toxiques pourrait exacerber l'asthme, les difficultés respiratoires et les problèmes cardiovasculaires", soulignent-ils.

Face aux critiques, Andrew Wheeler, l'administrateur de l'EPA, nommé à ce poste en juin 2018, se défend d'accorder un permis de polluer. Et explique que les entreprises doivent toujours respecter les normes en vigueur, quand cela est possible. "Les efforts pour protéger les employés et le public du Covid-19 peuvent directement affecter la capacité des sites réglementés à respecter toutes les exigences réglementaires", justifie-t-il. Dans ce cas de figure, l'EPA les invite à rentrer dans les clous le plus rapidement possible, promettant d'intervenir si la situation présente un "risque imminent pour la santé ou l'environnement".

Reste que cet assouplissement, a priori temporaire, s'inscrit dans une volonté assumée du président Donald Trump, et de son administration, de réduire les réglementations, dans le but de favoriser les industries aux dépens de la protection de l'environnement. Selon un décompte du New York Times, près de 100 normes environnementales ont été assouplies ou supprimées au cours des trois dernières années.